Wir suchen das schönste Katzen-Bild im Kreis Dillingen: Voting startet

Viele tolle Bilder haben unsere Redaktion nach unserem Katzen-Aufruf erreicht. Nicht alle "Katzen" hatten dabei vier Pfoten. So können Sie nun über Ihr Lieblingsbild abstimmen.

Sie rekeln sich im Rasen, hocken auf Laptops und halten ihre Besitzerinnen und Besitzer auf Trab. Sie heißen Diego Maradonna, Ludwig II. und Rambo. Sie haben weißes Gefieder und einen Schnabel? Moment! Wir haben doch das schönste Katzenbild gesucht. Das ist Lisa Kosteletzky aus Wertingen bewusst. Trotzdem hat sie ein besonderes Bild eingeschickt und schreibt: "Das Huhn Lachsi, das meinem Sohn Laurens gehört, hält sich für eine Katze und würde sich gerne am Voting beteiligen, in der Hoffnung, nicht diskriminiert zu werden."

Leider müssen wir trotz Lachsis guter Tarnung hart bleiben. Aber wir finden, die Henne läuft außer Konkurrenz und darf deshalb unseren Voting-Aufruf zieren. Katz müsst man sein... Das denkt sich aber nicht nur Lachsi, sondern auch so mancher Katzenbesitzer. Schlafen, fressen, streunen und Streicheleinheiten abholen. So ein Katzenleben scheint manchmal beneidenswert.

So können Sie über Ihr Lieblingsbild abstimmen

Wie sehr auch Sie, liebe Leserinnen und Leser, die Vierbeiner lieben, das hat unser Bilder-Aufruf gezeigt. Unsere Redaktion konnte sich kaum retten vor Bildern Ihrer flauschigen Mitbewohner. Jetzt bitte keine Bilder mehr einsenden, denn unsere Online-Abstimmung beginnt am Montag, 14. August, 7 Uhr und endet am Montag, 21. August um 12 Uhr. Abstimmen können Sie auf unserer Homepage, über den QR-Code gelangen Sie direkt dorthin. Die Bilder werden dann noch einmal in unserer Zeitung abgedruckt und nach Ende der Abstimmung wird der Gewinner oder die Gewinnerin bekannt gegeben. Wir wünschen viel Spaß beim Abstimmen!

73 Bilder Stimmen Sie ab: Welches ist das schönste Katzenbild aus dem Kreis Dillingen? Foto: Patrick Pleul, dpa (Symbolbild)

