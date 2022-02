Wir suchen den schönsten Faschingsumzug oder -ball im Landkreis Dillingen

Egal, ob Lego, Playmobil, Pappe, Holz…: Ihr stellt Szenen aus dem Fasching nach und wir zeigen eure Werke in der Zeitung. So könnt ihr mitmachen.

Es ist doch kaum zu glauben. Schon wieder fällt der Fasching aus! Wieder ein Jahr ohne Umzüge, Narrensprünge, Hexentanz und Kinderball.

Wegen Corona sind persönliche Treffen in bunten Kostümen nicht möglich. Aber ein Jahr ganz ohne Fasching? Das geht gar nicht! Wir legen jetzt erst richtig los!

So fällt Fasching 2022 im Kreis Dillingen nicht ins Wasser

Auf den Hinweis einer Leserin aus Gundelfingen hin haben wir bei uns eine besondere Aktion überlegt, damit der ganze Landkreis Fasching feiern kann und euch nicht mehr ganz so langweilig ist. Und so sieht die Aktion aus: Ihr baut euren eigenen Fasching zu Hause, macht ein Foto und wir veröffentlichen die schönsten Bauwerke in der Zeitung.

Mitmachen ist dabei ganz einfach: Ihr nehmt Legosteine, Playmobil, andere Spielsachen oder einfach Pappe, oder was sich Garten oder Papas Werkstatt an Holzresten findet und baut eure Lieblingsmomente aus der Faschingszeit nach. Dabei ist es ganz egal, ob das ein Ball mit bunten Kostümen, ein Umzug mit großen Faschingswagen oder die Hexenverbrennung mit den grimmig dreinschauenden Hexen ist. Das Motto lautet: Je größer und bunter, desto besser.

Einsendeschluss ist 25. Februar

Wichtig ist nur, dass ihr eure Bauwerke bis Freitag, 25. Februar, abfotografiert und zu uns schickt. Am einfachsten geht das über die E-Mail-Adresse redaktion@donau-zeitung.de. In die Betreffzeile solltet ihr oder eure Eltern das Kennwort „Faschings-Foto“ schreiben. Und vergesst nicht, auch euren Namen und Wohnort in die Mail zu schreiben.

Unter allen Einsendungen suchen wir dann die schönsten Bilder aus und veröffentlichen sie in der Zeitung. So hat der ganze Landkreis etwas von euren Bauwerken! Noch ein kleiner Hinweis zum Schluss: Wer mag, kann sich für das Foto gern neben sein Bauwerk setzen – dann verkleidet!