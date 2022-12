Landkreis Dillingen

"Wir werden überrannt": Kliniken und Kinderarztpraxen kämpfen gegen Krankheitswelle

Plus Viele Patienten, wenig Mitarbeiter: In Kliniken und Kinderarztpraxen im Kreis Dillingen herrscht Ausnahmezustand. Ein Kinderarzt aus Lauingen schildert die aktuelle Lage.

Von Christina Brummer

Wer in der Kinderarztpraxis in Lauingen anruft, erreicht eine freundliche Computerstimme. Sie stellt sich als "digitale Assistenz" vor und zählt die Anrufgründe auf. Termin? Rezept? Nachfrage? Name des Patienten? Die Computerstimme gibt es schon länger, sagt Karsten Stahnke. Er leitet die Praxis in Lauingen. Die Bandansage würde von den meisten Eltern gut angenommen. Und derzeit wählen besonders viele Eltern die Nummer der Kinderarztpraxis. "An einem Montag sind auf diesem Anrufbeantworter derzeit rund 800 Anrufe." All diese Anrufe müssen die Mitarbeiterinnen einordnen. Ist es ein harmloser Schnupfen oder etwas Ernsteres? Etwa das grassierende RS-Virus, die Grippe oder eine andere Infektion? Von vier Praxishelferinnen hingen derzeit zwei dauerhaft nur am Telefon, berichtet der Mediziner.

