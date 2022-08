Wir wollen Ihre Meinung wissen: Wie lebt es sich im Landkreis Dillingen?

Noch bis Mittwochabend können Sie Ihre Heimat bewerten. Wie ist die Gesundheitsversorgung? Wie die Sauberkeit und das gastronomische Angebot?

Seit knapp einem Monat läuft unser großer Heimat-Check für den Landkreis Dillingen. Und schon jetzt haben sehr viele Menschen teilgenommen. Für alle, die noch mitmachen und gewinnen wollten, wird die Zeit langsam knapp. Denn wir gehen in den Endspurt. Die Umfrage geht nur noch bis Mittwochabend, 23.59 Uhr. Wer noch nicht mitgemacht hat, kann das unter heimat-check.bayern nachholen.

Wir wollen von unseren Leserinnen und Lesern wissen, was sie von ihren Heimatorten halten. Wie wohl fühlen Sie sich in Ihrem Wohnort? Wie bewerten Sie das gastronomische Angebot? Wie das Engagement gegen den Klimawandel? Fühlen Sie sich hier sicher? Und tut Ihre Gemeinde genug für Kinder, Jugendliche und Senioren? Das und mehr wollen wir von Ihnen in unserer Umfrage wissen. Und keine Sorge: Die Teilnahme dauert nur etwa fünf Minuten.

Was denken die Menschen in Glött, Medlingen, Schwenningen und Zöschingen über ihre Heimat?

Schon etwa 2100 Menschen haben an unserer Umfrage teilgenommen. Trotzdem freuen wir uns über jede weitere abgegebene Stimme. Denn uns interessiert auch, wie die Bürgerinnen und Bürger in Glött, Medlingen, Schwenningen und Zöschingen über ihre Heimat denken.

Mitmachen ist ganz einfach: Unter www.heimat-check.bayern den Heimatlandkreis anklicken, den Wohnort anwählen und schon geht es los. Und das Beste: Zu gewinnen, gibt es auch etwas. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir 20 mal 500 Euro. Insgesamt gibt es 14 Kategorien, in denen Sie Ihren Heimatort bewerten können. Zudem sind freie Antworten möglich, in denen Sie uns direkt Ihre Meinung mitteilen können - nicht nur zur Kommune, sondern auch zu unserer Arbeit, zu Ihrer Heimatzeitung. Nach Ende der Umfrage erstellen wir ein umfangreiches Stimmungsbild für den Landkreis und die einzelnen Gemeinden. Deshalb gilt: Je mehr Menschen mitmachen, desto genauer ist das Ergebnis. Wir freuen uns auf Ihre Antworten!