Wirbt die Dillinger AfD mit Symbolen der SS?

Es war eine Pressemitteilung, wie sie unsere Redaktion oft erreicht: Eine Partei hält ein Neujahrstreffen ab, diverse Vertreter von Lokal-, Bundes- und Europapolitik waren da und äußerten sich zu verschiedenen Themen. So weit, so unkritisch. Doch die Pressemitteilung des AfD-Kreisverbands Dillingen, die kürzlich in unserer Zeitung veröffentlicht wurde, bietet Zündstoff. Oder viel mehr: das Foto. Darauf posieren die Parteivertreter mit einem Wahlplakat der AfD. Die Initiative „Aufstehen gegen Rechts“ will darauf die sogenannte Siegrune erkannt haben. Das Zeichen, das an einen Blitz erinnert, wurde während der Nazi-Diktatur unter anderem von der Waffen-SS genutzt, die für Gräueltaten in ganz Europa verantwortlich war. Seine Verwendung ist in Deutschland verboten.

Anke-Marie Lohmeier ist die Symbolik auf dem Plakat, das in der Region immer wieder zu sehen ist, durch Zufall im Internet aufgefallen. Sie engagiert sich in der Saarländer Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, gegen die in Teilen rechtsextreme AfD zu kämpfen und über die Partei aufzuklären, wie sie sagt. Auf dem fraglichen Plakat ist ein Flugzeug zu sehen. Darunter steht in großen Buchstaben: „Zeit für Remigration“. Mit diesem Begriff beschreiben Politiker aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum nicht nur die Abschiebung von Migranten und Asylbewerbern, sondern auch die Vertreibung deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Vor den Turbinen des abgebildeten Flugzeugs sind gezackte Linien zu sehen, die wohl einen Luftstrom darstellen sollen. Lohmeier und ihre Mitstreiterinnen sehen darin die verbotene Siegrune.

Das fragliche Plakat wurde nicht nur bei dem Neujahrstreffen verwendet. Es ist auch als Wahlplakat im Umlauf. Foto: Marco Keitel (Archivbild)

AfD-Wahlplakat: Polizei prüft, ob eine Straftat vorliegt

Das stilisierte Flugzeug ist ein sogenanntes Stock-Foto und findet sich etwa auf den Plattformen Getty Images und iStock. Dort kann es jeder gegen Gebühr herunterladen und verwenden. Die AfD nutzte es für ihre Plakate. Hochgeladen wurde das Bild bei iStock bereits am 2. Februar 2018, zeigen Recherchen. Als Ort ist auf der Internetseite angegeben: Russland. Lohmeier hat den Verdacht, dass es sich um Auftragsarbeit für die AfD handeln könnte. Sie nennt die engen Verbindungen zwischen der Partei und Russland. Und sie sagt: „Das sind eindeutig Siegrunen. Warum soll jemand so ein Zeichen da vorn dransetzen?“ Auch die Polizei beschäftigt sich mit den Plakaten, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord in Augsburg bestätigt. Aktuell werde geprüft, ob eine Straftat vorliegt. Abgenommen oder gar beschlagnahmt worden sei aber bislang kein Plakat.

Der AfD-Vorsitzende des Ortsverbands Wertingen-Buttenwiesen-Holzheim, Peter Holfeld, war bei dem Neujahrstreffen, bei dem das fragliche Foto entstanden ist und ist auf diesem auch mit abgebildet. Seinen Worten zufolge hatte das Plakat Simon Kuchlbauer, Bundestagskandidat aus Mering, mitgebracht und vorgestellt. Auch bei der AfD sind die Vorwürfe um die Symbolik im Nachgang thematisiert worden. Und man habe beschlossen, die fraglichen Plakate, die im Umlauf sind, auszutauschen oder die mutmaßlichen Siegrunen zu überkleben. Er persönlich, so Holfeld, habe bei dem Treffen keine verbotene Symbolik erkannt.