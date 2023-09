Landkreis Dillingen

Wird auch der Schulanfang im Kreis Dillingen immer teurer?

Plus Bald werden in der Region wieder viele Mädchen und Buben eingeschult. Vorher heißt es für die Eltern, Stifte und Hefte einzukaufen. Das geht ins Geld.

Gut 1000 Buben und Mädchen haben laut dem Dillinger Schulamt am Dienstag in einer der vielen Grundschulen im Landkreis ihren ersten Schultag. Für die Kinder und Eltern ist die Einschulung meist mit viel Aufregung und Freude verbunden: Schultüte basteln, noch einmal den Fußweg zur Schule üben, Schulranzen packen und vieles mehr stehen auf der To-do-Liste. Auch das Beschaffen von Stiften, Heften und sonstigen Schulmaterialien ist eine aufwendige Angelegenheit. Eine Angelegenheit, die richtig ins Geld gehen kann. Wie das Statistische Bundesamt kürzlich mitteilte, sind die Preise für Papierprodukte wie Schulhefte oder Zeichenblöcke im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Gerade für Eltern mit geringem Einkommen kann die Einschulung schnell zu einer finanziellen Hürde werden.

Eine Mutter zweier Kinder aus Dillingen kann das bezeugen. Üblicherweise bekomme sie vor Beginn des neuen Schuljahres eine Liste mit den nötigen Materialien ausgehändigt, in den Ferien hätte sie dann Zeit, alles zu kaufen. 140 Euro habe sie für eines ihrer Kinder bis jetzt bereits ausgegeben. Wie auch in anderen Lebensbereichen sei auch hier eine Preissteigerung zu spüren. Zwar setze sie darauf, so viel wie möglich wiederzuverwenden, allerdings wäre das nicht immer möglich. Schließlich würden die Grundschulkinder die Schreibwaren fast täglich benutzen, wodurch der Verschleiß groß sei. Auch empfiehlt sie eine "Schulranzenkontrolle, um die Materialien zu ordnen und zu sortieren".

