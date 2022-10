Landkreis Dillingen

Wird die partielle Sonnenfinsternis am Dienstag bei uns zu sehen sein?

"Sektkorken knallten wie an Silvester", so titelte die Donau-Zeitung am 12. August 1999 nach der totalen Sonnenfinsternis.

Plus Wenn das Wetter mitspielt, können Schaulustige im Kreis Dillingen am Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis sehen. 1999 gab es ein großes Spektakel.

Für Astronomiebegeisterte und Schaulustige könnte es am Dienstagvormittag ein Spektakel am Himmel geben: Eine partielle Sonnenfinsternis steht an. Der Mond wird sich kurz nach 11 Uhr vor die Sonne schieben und im Landkreis Dillingen rund 20 Prozent des Gestirns verdecken. Die Frage ist nur, ob das Wetter mitspielt und das Naturphänomen bei uns zu sehen ist.

