Wirtschaft im Landkreis Dillingen wählt ihr Parlament neu

38 Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sich im Juli zur Wahl der IHK-Regionalversammlung Dillingen. Mehr als 60 Prozent bewerben sich erstmalig um das Ehrenamt.

Die Regionalversammlung der Industrie- und Handelskammer bündelt und vertritt die Interessen der aktuell fast 7000 IHK-Mitgliedsunternehmen aus Produktion, Handel und Dienstleistungen im Landkreis Dillingen. Im Juli wird das IHK-Unternehmensparlament neu gewählt. „Die große Bereitschaft zum ehrenamtlichen Engagement gibt den Interessen der Wirtschaft große Relevanz und damit Gewicht. Die IHK-Regionalversammlung ist die ideale Plattform, um sich über die Grenzen der eigenen Branche oder der Kommune hinweg für die gesamte regionale Wirtschaft zu engagieren“, freut sich IHK-Regionalgeschäftsführer Matthias Hausmann.

Die IHK-Wahl findet alle fünf Jahre statt. Von den IHK-Mitgliedsunternehmen gewählt werden zunächst die elf Regionalversammlungen der IHK Schwaben, die alle Landkreise und kreisfreien Städte des Regierungs- und zugleich Kammerbezirks abdecken. Die Spiegelbildlichkeit zur IHK-Mitgliederstruktur wird dabei unter anderem durch die drei Wahlgruppen Industrie, Handel und Tourismus sowie Dienstleistungen gewährleistet. Im Herbst folgt dann die Wahl der IHK-Vollversammlungsmitglieder, im Januar wählen diese das künftige Spitzenehrenamt der IHK Schwaben.

Industrie und Dienstleister stellen die größten Gruppen

Insgesamt 25 Mitglieder wird die IHK-Regionalversammlung Dillingen künftig zählen. Die Branchen Industrie und Dienstleistungen sind mit jeweils neun Sitzen repräsentiert, Handel und Tourismus mit sieben. Insgesamt bewerben sich 38 Vertreter der Unternehmerschaft aus diesen Branchen um einen Sitz in der Regionalversammlung Dillingen. Im Vergleich zur letzten IHK-Wahl hat sich die IHK laut Pressemitteilung bewusst für eine leichte Reduzierung der Gremiengröße entschieden. „Schnelle und damit wirksame Entscheidungen lassen sich so optimal erreichen“, erklärt IHK-Regionalgeschäftsführer Hausmann diese Weichenstellung. Die elf Regionalversammlungen sind seinen Worten zufolge "das Herzstück der ehrenamtlichen IHK-Arbeit". Da sie keine Partikularinteressen widerspiegeln, sondern die gesamte Bandbreite der Wirtschaft, der Branchen und der verschiedenen Unternehmensgrößen vor Ort abbilden, habe das Stimmungsbild dieser Gremien großes Gewicht. "Sie sind für politische Entscheidungsträger zentrale Ansprechpartner bei wirtschaftspolitischen Themen – egal ob es um wichtige Verkehrsachsen oder die Gewinnung von Fachkräften für die heimischen Betriebe geht", erklärt Hausmann.

Mehr als 60 Prozent der Kandidierenden bewerben sich erstmalig um ein Ehrenamt in der IHK Schwaben. „Das große Interesse auch der nachfolgenden Unternehmensgeneration zeigt uns, wie stark der Wunsch in der Wirtschaft verankert ist, die Zukunft selbst mitzugestalten“, sagt Hausmann. Rund 20 Prozent der Kandidierenden sind Unternehmerinnen. „Die Kandidierendenliste zur Wahl der IHK-Regionalversammlung Dillingen bildet die gesamte Breite der Wirtschaft ab", betont der Regionalgeschäftsführer. Eine Übersicht aller Kandidierenden in Bayerisch-Schwaben und im Landkreis Dillingen ist auf der Wahl-Website der IHK Schwaben unter ihk.de/schwaben/wahl2023 zu finden. (AZ)

