Wittislingens Bürgermeister Reicherzer scheidet als SPD-Vorsitzender aus

Plus Der Wittislinger Bürgermeister war zwei Jahre lang Vorsitzender der Kreis-SPD. Jetzt übernimmt Niklas Junkermann. Wieso dieser Schritt?

Die SPD im Landkreis hat einen neuen Vorsitzenden. Der Unterbezirk Dillingen habe Mitte des Monats bei einem ordentlichen Parteitag in Bachhagel einen neuen Vorstand gewählt, teilt die SPD mit. Thomas Reicherzer, Bürgermeister von Wittislingen, ist raus aus dem Amt als Vorsitzender. In der Pressemitteilung heißt es "aus eigener Entscheidung". Doch es geht wohl um mehr.

Wie unsere Redaktion aus Vorstandskreisen erfahren hat, gab es nach dem mäßigen Abschneiden der SPD bei den Landtagswahlen eine große Unzufriedenheit mit dem Vorsitzenden. Die Sozialdemokraten holten im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen gerade einmal 5,7 Prozent der Gesamtstimmen, 1,5 Prozentpunkte weniger als 2018. Damit lag die SPD im Stimmkreis zwar im bayernweiten Trend. Trotzdem wurden im Vorstand wohl Rufe laut nach einer Neubesetzung.