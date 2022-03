Wo der Landkreis Dillingen Kosten spart

Eine Woche vor der entscheidenden Sitzung ist der Haushalt des Landkreises für 2022 ausgeglichen. Zuletzt klaffte noch eine fast fünf Millionen Euro große Lücke. Die ist jetzt weg.

Kämmerer Sebastian Bundschuh stellte dem Kreisausschuss in der jüngsten Sitzung die Zahlen des Kreishaushaltes vor. Dabei stellte sich heraus, dass es offensichtlich große Bedenken um die Zahlungsfähigkeit der beiden Krankenhäuser in Dillingen und Wertingen gibt. Die Defizite der Krankenhäuser werden jeweils drei Jahre später ausgeglichen. Eine Million Euro, die 2023 für das Defizit 2020 vorgesehen war, wird nun auf 2022 vorgezogen, um die Liquidität sicherzustellen. Aktuell geht man für das Jahr 2022 von einer Nettobelastung des Landkreises für die beiden Krankenhäuser in Höhe von 5,5 Millionen Euro aus.

Die Haushaltskommission hatte Ende Februar dem Vorschlag der Verwaltung zur Reduzierung der Deckungslücke zugestimmt. Laut Bericht wurden verschiedene Varianten diskutiert. Darunter waren die Reduzierung des vorgezogenen Defizitausgleichs für die Krankenhäuser, Kürzungen bei Investitionsmaßnahmen, eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage, Kürzungen der Ansätze im Verwaltungshaushalt und die Reduzierung der eingeplanten jährlichen Schuldentilgung in Höhe von einer Million Euro.

Es geht an die Rücklagen

Nun wird der Überschuss des Rechnungsjahres 2021, voraussichtlich 1,2 Millionen Euro, der allgemeinen Rücklage zugeführt - und direkt zum Ausgleich des Haushaltes 2022 wieder entnommen. Die größte Einsparung im Vermögenshaushalt betrifft die Jugendhilfe - für die die Ausgaben bislang gestiegen sind. Statt 11,8 sind noch knapp elf Millionen Euro eingeplant, unter anderem durch die Reduzierung der finanziellen Puffer für mögliche Fälle. Für die Sanierung des Turms am Schülerheim der Lauinger Berufsschule sind nur noch 200.000 statt 700.000 Euro vorgesehen. Auch die verbliebene Deckungslücke im Verwaltungshaushalt wird über eine Rücklagen-Entnahme in Höhe von 305.589 Euro ausgeglichen.

Der Verwaltungshaushalt schließt in Einnahmen und Ausgaben mit 122,1 Millionen Euro und im Verwaltungshaushalt mit 32,3 Millionen Euro. Damit hat der Haushalt ein Gesamtvolumen von 154,4 Millionen Euro. "Aus meiner Sicht ist das ein sehr guter Haushalt", sagte Landrat Leo Schrell. Der Kreisausschuss stimmte dem Zahlenwerk zu. Am Freitag, 25. März, wird es Thema im Kreistag sein.

Genauso wie der Finanzplan für die Jahre 2021 bis 2025. Für 2023 wird mit einer Steigerung der Umlagekraft in Höhe von knapp fünf Millionen Euro gerechnet, sagte Kämmerer Bundschuh. Parallel damit würden die Einnahmen durch die Kreisumlage um 2,4 Millionen Euro auf 66,1 Millionen Euro steigen - die Ausgaben im Rahmen der Bezirksumlage aber auch; um 1,1 Millionen Euro auf dann 30,5 Millionen Euro. Die Schlüsselzuweisungen werden laut Kämmerer um knapp eine Million auf 15,8 Millionen Euro sinken und die Krankenhausumlage von 2,1 auf 2,2 Millionen Euro steigen. Damit verbliebe ein positiver Saldo von rund 237.157 Euro. Größte Posten bleiben im Vermögenshaushalt das Dillinger Johann-Michael-Sailer-Gymnasium und die Berufsschule Höchstädt sowie Straßenbaumaßnahmen. Der Ausschuss stimmte der Planung zu.

Lesen Sie dazu auch