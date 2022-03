Wo der Ökostrom im Kreis Dillingen herkommt

Plus Die Nachfrage nach Ökostrom steigt auch im Landkreis Dillingen. Darauf sollten Verbraucher und Verbraucherinnen bei einem Wechsel achten.

Der Klimawandel beschäftigt Menschen in immer mehr Lebensbereichen. Beim Kampf gegen die Erderwärmung kann auch der Wechsel zum Ökostrom helfen. 69 Prozent der Verbraucher und Verbraucherinnen finden das Angebot von Ökostrom bei der Auswahl eines neuen Strom- beziehungsweise Gasanbieters „sehr wichtig“ beziehungsweise „eher wichtig“, wie eine Umfrage im Auftrag der Verbraucherzentrale Bundesverband zeigt. Darauf sollten Verbraucher und Verbraucherinnen im Landkreis Dillingen achten, wenn sie überlegen, zum Ökostrom-Tarif zu wechseln.