Wo die Dillinger Polizei in der Freinacht noch ausrücken musste

In Gundelfingen muss ein Maibaum neu aufgestellt werden, in Holzheim wird um eine Birke gekämpft. Was in der Freinacht im Landkreis Dillingen alles passiert ist.

Im Streit um einen Maibaum ist es am Montagmorgen in Holzheim zu Handgreiflichkeiten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, hatten drei junge Männer im Alter von 17 bis 28 Jahren versucht, einen aufgestellten Maibaum in der Ritter-von-Eppo-Straße umzusägen. Eine Anwohnerin beobachtete das Geschehen und griff zu der Motorsäge, um die Männer aufzuhalten. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten und die Anwohnerin wurde laut eigener Aussage von einem der Männer am Hals gepackt. Die 41-Jährige habe deshalb einen Strafantrag gestellt, wie Polizeisprecherin Katharina von Rönn unserer Redaktion sagte.

Hintergrund für die Aktion der Männer war offenbar, dass zuvor ein Maibaum in Laugna von einer Gruppe aus Holzheim abgesägt wurde. Das sagten die Männer der Polizei. Nach der Einschätzung von Polizeisprecherin von Rönn handelte es sich bei dem Vorfall in Holzheim wohl um eine Art "Revanche" oder "Racheakt".

Eisenstange und aufgeschlitzte Reifen: Zwei Autos werden in der Freinacht beschädigt

Neben den Handgreiflichkeiten ist bei dem Vorfall zudem ein Auto demoliert worden. Unbekannte haben laut Polizeiangaben mit einer Eisenstange auf ein Fahrzeug eingeschlagen, das in der Nähe des Maibaums geparkt war. Wer das Auto beschädigt hat, ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich der Schaden auf circa 550 Euro.

Das Fahrzeug in der Ritter-von-Eppo-Straße war aber nicht das einzige, das in der Freinacht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ebenfalls in Holzheim schnitten Unbekannte nämlich die Reifen eines Autos der Marke Chrysler auf. Wie Polizeisprecherin von Rönn sagte, war das Auto auf einem Privatgrundstück an der Siebenbrunnstraße geparkt. Der Schaden wird hier auf 150 Euro geschätzt.

Freinacht: In Gundelfingen musste der Maibaum gekürzt und neu aufgestellt werden

In Gundelfingen musste der Maibaum gekürzt und neu aufgestellt werden. Grund war, dass bislang unbekannte Täter laut Polizeiangaben in der Nacht von Sonntag auf Montag aus dem Baum einen Keil herausgesägt hatten. Der circa 25 Meter hohe Baum drohte in der Folge umzufallen, weshalb sich die Verantwortlichen dazu entschieden, den Maibaum um zwei Meter zu kürzen und stabil wieder aufzustellen. Die Firma Braml-Umwelttechnik war hierbei behilflich. Der Vorfall ereignete sich in der Professor-Bamann-Straße. Mehrere hundert Besucher und Besucherinnen hatten dort am Sonntag das Maibaumfest gefeiert.

Der Maibaum in Gremheim ist mit Farbe besprüht worden. Bürgermeister Johannes Ebermayer ärgerte sich und erstattete Anzeige. Foto: Berthold Veh

Im Schwenninger Ortsteil Gremheim ist ein Maibaum mit Farbe besprüht worden. Unbekannte färbten die am Kirchplatz aufgestellte Birke in rosa Farbe ein. Der Vorfall ereignete sich laut Polizeiangaben in der Freinacht zwischen 2 und 6 Uhr. Auch wurden zwei Schilder am Maibaum beschädigt. Der Schaden beläuft sich laut Sprecherin von Rönn auf circa 200 Euro.

Nicht nur Birken sind am 1. Mai gefragt

In Syrgenstein haben unbekannte Diebe keine Birke, dafür aber eine japanische Weide gestohlen. Der Baum war im Garten eines Einfamilienhauses an der Sportplatzstraße eingepflanzt, als ihn Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag klauten. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 40 Euro.

In Laugna haben Unbekannte schließlich einen Gartenzaun in der Hettlinger Straße mit Farbe besprüht. Der Zaun, der zum Grundstück eines Einfamilienhauses gehört, wurde von den Tätern schwarz eingefärbt. Wie die Polizei mitteilte, entstand dabei ein Schaden in Höhe von 5000 Euro. (AZ, naz)