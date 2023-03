Wohnung für Geflüchtete: Leser kritisiert Verhalten des Landratsamtes

Wohnraum für Geflüchtete ist im Landkreis Dillingen knapp. Das Landratsamt mietet deshalb Wohnungen von Privatpersonen an. Ein Leser hatte ein Angebot und ist verärgert.

Vor gut einem Monat sind die ersten Geflüchteten in der eigens dafür aufgestellten Halle in Wertingen angekommen. 43 Menschen bezogen die provisorische Geflüchtetenunterkunft am Laugnaplatz. 120 Menschen könnten dort insgesamt Platz finden. Doch sie sollen nicht lang bleiben. Das Zelt ist nur als Übergangsbleibe gedacht, bis die Geflüchteten in andere, sogenannte "dezentrale" Unterkünfte umziehen können. Im Februar nannte der Sprecher des Landratsamts die Zahl der dortigen freien Plätze "überschaubar". Das Landratsamt sucht deshalb nach Wohnraum. Dass Angebot und Nachfrage aber nicht immer zusammenpassen, zeigt ein Beispiel aus dem Landkreis.

Nach unserer Berichterstattung darüber, dass nun ein Zelt aufgestellt wird und der Landkreis händeringend nach Wohnraum sucht, meldete sich ein Leser bei uns. Er möchte anonym bleiben, berichtet von einem Angebot, das er dem Landratsamt gemacht, auf das er jedoch monatelang keine Rückmeldung erhalten habe. Der Mann besitzt eine Ferienwohnung in Lauingen und weitere im Kreis Günzburg. Die Wohnungen würde er gern an Geflüchtete vermieten. Der Vorteil für ihn: "Es ist dann entspannt für mich, wenn die Wohnung ein ganzes Jahr belegt ist." Denn sonst seien die Ferienzimmer in Lauingen teilweise nur etwa zu 50 Prozent ausgelastet. Für den Rentner sind die Wohnungen ein guter Zuverdienst.

Ferienwohnung für Geflüchtete: Das Angebot des Landratsamts reicht dem Leser nicht

Die Ferienwohnung, die er dem Landratsamt anbietet, hat zwei Doppelzimmer und ein Einzelzimmer und ist bis zum Bettlaken voll ausgestattet. "Die Wohnung ist sofort bezugsfertig", sagt der Leser. Auf sein Angebot erhält er aber keine Rückmeldung. Monate später habe sich der Leser nach eigenen Angaben entschlossen, dem Landrat zu schreiben. "Wenn ich Not habe, dann reagier’ ich doch", kritisiert er. Eine Reaktion kommt dann auch zügig, die Räume werden besichtigt und dem Leser wird ein Angebot unterbreitet. Man könne die ortsübliche Miete von 9,50 Euro kalt pro Quadratmeter anbieten. Der Betrag könne zudem auch auf 10,50 Euro erhöht werden, um etwa der Abnutzung der Wohnung und Einrichtungsgegenstände und dem erforderlichen Brandschutznachweis Rechnung zu tragen.

Für den Leser ist dieses Angebot zu niedrig: "Ich will es nicht verschleudern, aber natürlich auch niemanden über den Tisch ziehen", sagt der Rentner. Allein für die Prüfung des Brandschutzes und der Elektrogeräte müsse er schließlich noch 1200 Euro investieren. Einen Preis, den er sich für die Anmietung erwartet, nennt er nicht. "Ich glaube, vom Landratsamt kommt da nichts mehr", sagt er. 2015 habe er seine Wohnung bereits einmal angeboten, damals habe man aber abgelehnt, da der Aufwand zu hoch sei für die geringe Anzahl an Schlafplätzen, berichtet der Leser.

80 Wohnungen hat das Landratsamt Dillingen bereits angemietet

Beim Landratsamt bestätigt man, dass der Mann seine Wohnung dort angeboten hat. Zunächst habe man diese jedoch wegen der Größe und der höherwertigen Ausstattung nicht in Betracht gezogen. "Vor dem Hintergrund der damals noch vorhandenen Alternativen ist das als wirtschaftlich nicht vertretbar eingestuft worden", sagt Peter Alefeld, Regierungsdirektor und zuständig für die Abteilung Soziales. Da sich die Lage nun zuspitze, sei man auf das Objekt zurückgekommen. Welchen Verhandlungsspielraum unser Leser in Sachen Mietpreis über die ortsübliche Miete und die Abnutzungspauschale hinaus erwarten kann, dazu will Alefeld keine Angaben machen. Verhandlungen dazu beträfen nur Mieter und Vermieter. Einen gesetzlichen Rahmen, in dem sich ein Mietpreis bewegen muss, gibt es nicht, es besteht Vertragsfreiheit. Das Landratsamt muss jedoch alle Anmietungen mit der Regierung von Schwaben abstimmen. Am Ende bezahlt der Freistaat.

Laut Alefeld ist der Bedarf an Unterkünften weiterhin groß. Pro Monat würden dem Landratsamt zwischen drei und sechs Mietobjekte angeboten. 80 Wohnungen hat das Amt bereits angemietet. Ob sich die Behörde und unser Leser noch einig werden, ist fraglich. Inzwischen habe sich auch ein Mitarbeiter des Jugendamtes bei ihm gemeldet und Interesse an der Wohnung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge bekundet. Auch hier sollte das Objekt wieder besichtigt werden, diesmal zusammen mit einem Vertreter der Regierung von Schwaben. Doch bisher sei kein Termin zustande gekommen, sagt der Leser. Ob es zu einer Einigung kommt, sei ihm inzwischen egal, aber wenigstens absagen könne das Amt, findet er. "Ich bin es langsam leid, denen hinterherzuspringen."