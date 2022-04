Landkreis Dillingen

Wohnungssuche im Kreis Dillingen: "Das hat uns den Boden weggezogen"

Plus Plötzlich verliert eine Familie aus dem Landkreis Dillingen ihr Zuhause. Die Suche nach einem neuen Heim scheint fast unmöglich. Und der Krieg in der Ukraine tut sein Übriges.

Von Jonathan Mayer

Der Brief des Vermieters kam überraschend. "Das war ein Schock. Das hat uns den Boden weggezogen", sagt die Frau am Telefon. Im März vergangenen Jahres erhielt die Wertingerin die Nachricht, dass ihr Vermieter Eigenbedarf anmeldet. Drei Monate, dann sollte die vierköpfige Familie aus dem Mietshaus raus. Dabei war sie noch gar nicht lange eingezogen, hatte viel Geld in Einbauküche, Schränke und den Garten investiert. Eines lernte die Frau, die lieber anonym bleiben möchte, schnell: Ein passendes Haus oder eine Wohnung im Landkreis Dillingen zu finden, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit.

