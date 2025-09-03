Workshops im Herbst sollen zentrale Themen der Seniorenarbeit im Landkreis Dillingen beleuchten

Der Landkreis Dillingen will ein neues sogenanntes „seniorenpolitisches Gesamtkonzept“ erarbeiten. Dabei geht es darum, die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren zu erfassen. Im Februar wurden dazu nun auch voll- und teilstationäre Pflegeeinrichtungen sowie ambulante Dienste befragt, um die aktuelle Situation im Bereich der Pflegeanbieter im Landkreis abzubilden. Im Oktober geht es weiter mit Workshops.

Rückblick: Ab April dieses Jahres befragte der Landkreis seine 27 Kommunen zur Seniorenarbeit, während im Mai rund 3000 Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit hatten, ihre Meinungen und Erfahrungen in einer schriftlichen Befragung mitzuteilen. Diese umfassenden Erhebungen bilden laut Pressemitteilung des Landkreises nun die Grundlage für die zukünftige, bedarfsgerechte Ausgestaltung der Seniorenpolitik im Landkreis.

Seniorenpolitisches Gesamtkonzept: Workshops für Akteure der Altenhilfe und Seniorenarbeit

Derzeit werden für den 13. und 14. Oktober Workshops zu den Themen „Pflege und gesundheitliche Versorgung“, „Beratung und Information“, „demographische Entwicklung“ sowie „Teilhabe“ organisiert. Detaillierte Informationen stehen auf der Homepage www.landkeis-dillingen.de unter Aktuelles & Kurzinfo zur Verfügung. Ziel sei es, die Bedürfnisse der Senioren noch besser zu verstehen und passgenaue Lösungen im Landkreis zu entwickeln. Der Landkreis wird hierzu Akteure der Altenhilfe- und Seniorenarbeit gezielt einladen.

Voraussichtlich im ersten Halbjahr 2026 werden die Ergebnisse des fortgeschriebenen seniorenpolitischen Gesamtkonzepts vorliegen. (AZ)

Info: Rückfragen beantwortet die Koordination Andrea Höchstötter, E-Mail: seniorenberatung@landratsamt.dillingen.de;

Telefon: 09071/51198.