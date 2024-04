Zeigt her eure Ateliers!

Erstmals soll im Juli ein "Tag des offenen Ateliers" im Landkreis Dillingen stattfinden. Mitmachen können alle Künstlerinnen und Künstler.

Erstmals im Landkreis findet im Juli 2024 auf Anregung von Landrat Markus Müller ein "Tag des offenen Ateliers" statt. Alle bildenden Künstler im Landkreis Dillingen sind laut Pressemitteilung des Landratsamtes herzlich eingeladen, sich an diesem besonderen Event zu beteiligen und ihre Ateliers der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Landrat Müller sagt: „Alle bildenden Künstlerinnen und Künstler sind herzlich dazu eingeladen, ihre Ateliers zu öffnen und Besucherinnen und Besuchern einen Einblick in ihre Werke und Schaffensprozesse zu gewähren.“

Der Tag des offenen Ateliers bietet Künstlern die Möglichkeit, ihre Werke zu präsentieren, Einblicke in ihre kreative Arbeitsweise zu geben und mit Kunstinteressierten in Kontakt zu treten. Dieses Event dient auch dazu, die Vielfalt und Qualität der bildenden Kunst im Landkreis Dillingen zu würdigen und zu fördern. Dieser im Landkreis Dillingen erstmalig organisierte Tag des offenen Ateliers wird vom Landkreis in Kooperation mit dem Verein DLG – Kultur und Wir organisiert.

Aber wer kann teilnehmen? Der Tag richtet sich an alle bildenden Künstler, unabhängig von ihrem Erfahrungs- oder Professionalitätsgrad. Interessierte Künstler müssen sich bis zum 10. Mai verbindlich für die Teilnahme am Tag des offenen Ateliers anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für Künstler aus allen Bereichen der bildenden Kunst, einschließlich Malerei, Skulptur, Fotografie, Grafikdesign und mehr.

Kunst einem breiten Publikum zugänglich machen

Der Tag des offenen Ateliers findet dann am Sonntag, 21. Juli, statt und bietet den teilnehmenden Künstlern die Möglichkeit, ihre Ateliers der Öffentlichkeit zu öffnen, Besucher willkommen zu heißen und ihre Werke zu präsentieren.

Anmeldung und weitere Informationen: Bildende Künstler, die am Tag des offenen Ateliers teilnehmen möchten, können sich bis zum 10. Mai unter der Adresse info@kulturundwir.de anmelden. Für weitere Informationen und Anfragen steht die Geschäftsstelle von Kultur und Wir im Landratsamt zur Verfügung.

Landrat Müller freut sich auf eine rege Beteiligung und inspirierende Begegnungen am Tag des offenen Ateliers. "Gemeinsam können wir die Vielfalt und Kreativität der bildenden Kunst im Landkreis feiern und einem breiten Publikum zugänglich machen", so Müller. (AZ)