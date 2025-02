Zeit zum Schwätzen: So läuft die Seniorenhilfe der Ökumenischen Sozialstation Dillingen

Seit einem Jahr testet die Ökumenische Sozialstation im Landkreis Dillingeneinen neuen Service. Der Bedarf sei groß, sagt Geschäftsführer Philip Schaal. Die Sozialstation bietet im ganzen Landkreis unter anderem ambulante Pflege an. Wer also im Alltag nicht mehr allein klarkommt, Hilfe beim Waschen und Anziehen braucht, den besucht dann oft in der Früh und am Abend eine Mitarbeiterin der Sozialstation. Dazwischen sind viele Senioren allein. Um diese Lücke zu füllen, gibt es seit einem Jahr die Seniorenhilfe. Der Geschäftsführer der Sozialstation erklärt, was es damit auf sich hat und warum die Betreuerinnen eben nicht für die Oma die Küche putzen.

