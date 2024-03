Landkreis Dillingen

Zeitumstellung: "Osternacht-Begeisterte lassen sich nicht abhalten"

Plus Wegen der Umstellung auf Sommerzeit wird die Nacht zum Sonntag eine Stunde kürzer. Pfarrerinnen und Pfarrer erklären, was Christen an Ostern eigentlich feiern.

Von Berthold Veh

Pfarrerin Ingrid Rehner ist es bewusst, dass das Aufstehen in der Osternacht in diesem Jahr eine zusätzliche Überwindung bedeutet. In der Nacht zum Sonntag beginnt die Sommerzeit, die Uhren werden um 2 Uhr eine Stunde vorgestellt. Tatsächlich wird die Nacht also eine Stunde kürzer. "Die Osternacht in der Wertinger Bethlehemkirche beginnt um 5 Uhr, faktisch ist es dann 4 Uhr", stellt Rehner fest. Sie glaubt aber nicht, dass deshalb weniger Christinnen und Christen den Gottesdienst besuchen werden. "Es gibt viele Osternacht-Begeisterte, die sich nicht abhalten lassen", sagt die evangelische Seelsorgerin.

Auch der katholische Dekan Johannes Schaufler nimmt die Dinge so, wie sie sind. Die Umstellung auf die Sommerzeit falle immer wieder einmal mit der Osternacht zusammen. "Da jammert kein Pfarrer", sagt Schaufler. Und die Gläubigen seiner Einschätzung nach auch nicht. In der Gundelfinger Stadtpfarrkirche fängt die Osternacht eine halbe Stunde später um 5.30 Uhr an. Geschlafen haben wird Schaufler dann nicht viel, denn am Abend zuvor feiert er bereits um 20.30 Uhr eine Osternacht. "Christen sind aufgeweckte Menschen", glaubt der Dekan. Ob der Osterhase viel schlafe, wisse man ja auch nicht. Und im Evangelium sei überliefert, dass die Frauen vor Sonnenaufgang zu Jesu Grab gegangen seien.

