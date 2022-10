Zerstochene Reifen und ein geklauter Geldbeutel: Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter klaut einen Geldbeutel aus einem Friseurstudio, ein anderer zersticht Reifen. Und dann werden auch noch Unfälle nicht gemeldet. Wer hat etwas gesehen?

In Dillingen ist am Mittwoch zwischen 9.15 und 9.30 Uhr ein grauer Mercedes B-Klasse in der Altheimer Straße angefahren worden. Das Fahrzeug wurde laut Polizei im Bereich der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Der Unfallverursacher floh nach dem Zusammenstoß jedoch, ohne sich darum zu kümmern. Und das ist nicht der einzige Grund, warum die Polizei Dillingen um Zeugenhinweise bittet.

Ebenfalls am Mittwoch wurde in Wertingen zwischen 8.30 Uhr und 12.45 Uhr in der Augsburger Straße ein Fahrzeug beschädigt. Dort wurde auf Höhe der Zehner-Hausnummern der linke Außenspiegel eines geparkten roten Skoda Oktavia angefahren. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro.

In Dillingen wurden Reifen aufgestochen und ein Geldbeutel geklaut

Außerdem meldet die Polizei, dass Unbekannte in Dillingen zwei Reifen eines weißen Opel Zafira zerstochen haben - wohl in der Nacht von Dienstag, 23 Uhr, auf Mittwoch, 10 Uhr. Der Sachschaden wird mit 500 Euro beziffert. Am selben Tag zwischen 11.30 und 13 Uhr wurde aus einem Friseursalon in der Kapuzinerstraße in Dillingen eine rote Geldmappe entwendet. Darin befanden sich ein mittlerer dreistelliger Betrag und Münzgeld sowie persönliche Unterlagen. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter der Telefonnummer 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (AZ)