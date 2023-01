Ziegen geschächtet? Metzger aus dem Landkreis Dillingen zahlt 4000 Euro

Plus In einer Metzgerei im Kreis Dillingen werden drei Ziegen die Kehle durchgeschnitten. Sie sterben qualvoll. Nun steht der Inhaber des Geschäfts vor Gericht – erneut.

Es ist Sommer 2018. Ein bis heute unbekannter Mann besucht eine Metzgerei im Landkreis Dillingen, bringt drei Ziegen zum Schlachten mit. Ihnen wird die Kehle durchgeschnitten. Ohne Betäubung. Ohne Bolzenschuss. Zwei Lebensmittelkontrolleure, die zu dem Zeitpunkt einen Nachbarbetrieb inspizieren, hören die Tiere und sehen sich die Sache genauer an. Am Ende landet der Inhaber der Metzgerei vor Gericht. Zwei Mal.