Zu wenig Nachfrage: Das Impfzentrum in Buttenwiesen wird geschlossen

Das Landratsamt Dillingen teilt mit, dass das "Konzept der Impfkampagne angepasst" werde. Wo es nun noch Angebote für wen gibt.

Das Landratsamt Dillingen hat in den vergangenen Monaten in enger Abstimmung mit dem Impfzentrum nichts unversucht gelassen, um die Impfbereitschaft der Bevölkerung zu forcieren. Ungeachtet dessen musste das Impfzentrum in letzter Zeit weiter rückläufige Impfzahlen registrieren. Auch hat sich bislang keine nennenswerte Nachfrage nach dem Impfstoff von Novavax eingestellt. So steht es in der Pressemitteilung.

Nur noch 600 Impfdosen an einem Tag im Kreis Dillingen

Deshalb passt das Impfzentrum die Öffnungszeiten der Impfstandorte orientiert an der Nachfrage an und schließt zudem den Standort „Riedblickhalle“ in Buttenwiesen ab Sonntag, 20. März. Grund dafür sind zudem die jüngst getroffenen Entscheidungen auf staatlicher Seite. So hat der Ministerrat die Fortführung der Impfzentren bis 31.12.2022 auf der Grundlage eines neuen Konzeptes beschlossen. Danach sollen die Impfzentren künftig eine durchschnittliche Grundkapazität von rund 2.000 bis maximal 3.000 Impfungen pro Woche bei 100.000 Einwohnern vorhalten, heißt es weiter.

Aufgrund der im Landkreis Dillingen in den letzten Wochen stets zurückgegangenen Impfnachfrage wird die Maximalkapazität im Landkreis nunmehr auf 600 mögliche Impfungen am Tag reduziert. Ab Dienstag, 22. März, werden deshalb nur noch an den Impforten in Gundelfingen (Brenzhalle) und Dillingen (Sebastian-Kneipp-Halle) Impfungen angeboten. An beiden Standorten besteht das Impfangebot dann von Dienstag bis Samstag von 9.30 bis 17 Uhr. Der Impfstandort Sebastian-Kneipp-Halle ist am kommenden Sonntag, 20. März, und Montag, 21. März, geschlossen.

Ein Kinderimpftag findet noch statt

Ab Anfang April 2022 wird es nur noch ein Impfzentrum in Dillingen geben. Dort finden dann künftig auch die Impfsprechstunden statt. Ergänzend dazu werden mobile Impfteams im Landkreis unterwegs sein. Einzelheiten dazu werden rechtzeitig über die Medien und die Homepage des Landkreises bekannt gegeben. Am Samstag, 19. März, bietet das Impfzentrum in der Brenzhalle in Gundelfingen einen weiteren Kinderimpftag mit Erstimpfungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren an.

Zusätzlich werden am Samstag, 19. März, die nächsten Zweitimpfungen für die Kinder des Kinderimpftages vom 20. Februar 2022 angeboten. Jedes dieser Kinder kann am 19. März 2022 zur selben Uhrzeit seine Zweitimpfung erhalten, wie es am 20. Februar 2022 erstmals geimpft wurde. Eine gesonderte Benachrichtigung dazu erfolgt nicht mehr. Die Terminbuchungen für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren erfolgen für den 19. März 2022 wieder direkt über das Bayerische Impfportal. Die Kinderimpfungen sind nur in Begleitung von mindestens einem Erziehungsberechtigten möglich. Begleitet bei zwei vorhandenen Erziehungsberechtigten nur einer das Kind bei der Impfung, muss das Einverständnis des nicht anwesenden weiteren Erziehungsberechtigten vorliegen. Weitere Detailinformationen zu den Kinderimpfungen können der Internetseite www.landkreis-dillingen.de unter der Rubrik „Kinderimpftage“ entnommen werden. (pm)

