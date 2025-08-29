Zugstrecke Dillingen-Donauwörth ab Montag wieder befahrbar

Gute Nachricht für alle, die mit dem Zug durch den Landkreis Dillingen unterwegs sind: Wie die Eisenbahngesellschaft Agilis am Freitag mitteilt, wird der Schienenverkehr auf der Strecke zwischen Dillingen und Donauwörth ab kommendem Montag, 1. September, zu Betriebsbeginn wieder regulär laufen. Die Reparaturarbeiten an den Gleisen bei Steinheim sind bis dahin wohl abgeschlossen. Für das Wochenende gilt weiter ein Ersatzfahrplan, der unter agilis.de/abweichungen einsehbar ist.

An den Gleisen war bei dem Zugunglück massiver Schaden entstanden

Icon Galerie 10 Bilder Ein Zug ist bei Steinheim in einen Anhänger gekracht, der auf den Gleisen stand. 130 Fahrgäste wurden evakuiert. Hier sind einige Bilder vom Unfall.

Die Strecke wird dann knapp anderthalb Wochen lang gesperrt gewesen sein. Grund waren massive Schäden, die beim Zugunglück am 21. August entstanden waren. Ein Personenzug der Agilis hatte einen Lastwagenanhänger gerammt, der sich auf einem offenen Bahnübergang bei Steinheim befand. 130 Personen waren im Zug, zehn wurden verletzt. Glücklicherweise nur leicht. Der Vorfall hatte einen Großeinsatz von Polizei, BRK, THW und den Feuerwehren Dillingen, Schretzheim und Steinheim ausgelöst. Die genaue Ursache sowie die Frage, warum sich der Lastwagen dort befand, ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.