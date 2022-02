Landkreis Dillingen

17:30 Uhr

Zum Tag der Kranken - ein Gespräch mit Pflegenden der beiden Krankenhäuser im Kreis

Das bestimmende Thema in den beiden Krankenhäusern Dillingen und Wertingen sei nicht Corona.

Plus Von wegen Pflegenotstand, Corona-Problematik und Impfpflicht - das seien nicht die bestimmenden Themen in den beiden Krankenhäusern in Dillingen und Wertingen.

Von Cordula Homann

Die Impflicht für Krankenhäuser, Seniorenheime und Pflegedienste hat zuletzt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wieder zum Thema gemacht. Weil er die sogenannte einrichtungsbezogene Impfpflicht aussetzen will. Was für einen bundesweiten Aufreger sorgte, beschäftigt Susanne Marpoder-Barthelmes überhaupt nicht. "Die Impflicht ist ein Bundesgesetz. Die kommt", sagt die Pflegedirektorin des Dillinger und des Wertinger Krankenhauses gelassen. In den beiden Kliniken sei das kein großes Thema. "Für jeden gelten die gleichen Regeln. Niemand wird ausgegrenzt. Wir unterscheiden nicht zwischen geimpft und ungeimpft. Weder bei den Kolleginnen noch bei den Patienten."

