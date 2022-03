Zum Weltfrauentag: Von der Künstlerin bis zur Hebamme

Am 8. März wird der Internationale Frauentag gefeiert. Zeit, an Frauen zu erinnern, die im Landkreis Dillingen Besonderes geleistet haben. Sei es in der Kunst, in der Wissenschaft, in der Politik.

Angela Merkel, Marie Curie, Clara Schumann. Das sind nur einige Beispiele. Egal ob in Politik, Wissenschaft, Musik und allen anderen Bereichen des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens: Viele Frauen haben dort ihren Fingerabdruck hinterlassen. Aber auch auf lokaler Ebene lohnt sich anlässlich des heutigen Internationalen Weltfrauentags ein Blick auf Frauen, die in ihrem Leben erstaunliches vollbrachten oder sogar für ihren Einsatz starben.

In Wertingen war dies bereits Thema. Für Straßennamen wurden die Namen einiger Frauen gesammelt, die sich durch besonderes Engagement auszeichneten. „Alle 50 Straßen, die in Wertingen nach Menschen benannt sind, sind nach Männern benannt“, stellt Stadtarchivar Johannes Mordstein dazu fest.

Rosa Fischer war bei über 6000 Geburten beteiligt

Als er nach verdienten Frauen gefragt wird, fällt ihm spontan Rosa Fischer (1913-1993) ein. Sie war nicht nur von 1952 bis 1956 Wertingens erste Stadträtin, sondern war in ihrem Beruf als Hebamme bei über 6000 Geburten beteiligt. Diese Aufgabe übte sie mit Leib und Seele aus. „Berufsbedingt musste sich Rosa Fischer häufiger als andere Stadträte für Sitzungen entschuldigen. Einmal ist sogar vermerkt, dass sie während der Sitzung abberufen wurde“, schreibt Mordstein.

In der Heilig-Geist-Kapelle bei Wettenhausen im Kreis Günzburg befindet sich ein Glasmosaikbild von Hilda Sandtner. Foto: Peter Bauer/Andreas Lode (Archivbilder)

Auch an Schwester Fabiana Hurler muss der Archivar sofort denken. Die Franziskanerin wurde 1844 in Wertingen als Marianna Hurler geboren. Im Krieg von 1870/71 pflegte sie verwundete Soldaten. „Sie starb während ihres Dienstes 1870 im Alter von 26 Jahren in Frankreich“, führt Mordstein aus. Dort liegt sie bis heute begraben. Eine weitere Schwester schilderte ihre Erlebnisse in Frankreich und machte klar, wie wichtig diese Aufgabe war: „Man willkommte uns freudig; denn sehr viele Kranke sind hier und keine Pflege.“

Die erste süddeutsche Doktorin der Philosophie kommt aus Dillingen

„Frauen spielten oft eine wichtige Rolle, standen aber kaum im Vordergrund“, erklärt Mordstein. Gerade in Wertingen, dass eher bäuerlich geprägt war, sei kaum etwas zu finden, da die Frauen oft in die tägliche Arbeit miteingebunden waren.

Barbara Klara Renz ist eine weitere Frau, die in ihrem Leben Besonderes leistete. Sie war die „erste süddeutsche Doktorin der Philosophie“, erklärt Dillingens Stadtarchivarin Felicitas Söhner. Ihre Forschungen hat sie von 1916 bis zu ihrem Tod 1955 in Dillingen durchgeführt. Aber auch im Stadtrat war Renz tätig und setzte sich dort insbesondere für das Recht der Frauen auf Bildung ein. „Sie gründete in Münster wie in Dillingen den örtlichen Katholischen Frauenbund, publizierte Beiträge zu Völkerkunde, Frauenbildung und Politik und hielt regelmäßig Vorträge in diesen Fachgebieten“, schreibt Söhner in ihrem Buch zu Frauen im Stadtrat über die Ethnologin und Philosophin.

Für ihr Schaffen erhielt Sandtner das Verdienstkreuz

Aber auch in der Kunst sind die Fußspuren einer Frau zu finden: Hilda Sandtner (1919-2006) wuchs in Steinheim auf und wurde in Lauingen als Lehrkraft ausgebildet. Es zog sie allerdings in die Kunst, die sie in München studierte. Bereits als Meisterschülerin wirkte sie an Großaufträgen mit, erklärt Söhner. So habe Sandtner etwa Kirchenfenster für die Donauwörther Stadtpfarrkirche entworfen. „Die Basis ihres Schaffens bildete die Grafik“, führt die Stadtarchivarin aus, aber auch das textile Gestalten sei eine große Leidenschaft gewesen. 1976 übernahm Sandtner bis zu ihrer Emeritierung 1984 den Lehrstuhl für Kunsterziehung an der Universität Augsburg. „Seinerzeit bekleidete sie als eine der wenigen Frauen eine Professur im akademischen Lehrbetrieb“, betont Söhner. Für ihr Schaffen erhielt die Künstlerin 1989 sogar das Verdienstkreuz 1. Klasse.

Professorin Hilda Sandtner

Die Liste an verdienten Frauen lässt sich weiterführen: Theresia Haselmayr etwa oder Marlene Wetzel Hackspacher, die für die Bildung und Wirtschaft große Bedeutung hatten. Aber auch Mathilde von Wertingen, die bereits 1122 eine wichtige Rolle in der Urkunde spielte, in der Wertingen erstmals erwähnt wird oder Theresia Gaugler aus Bliensbach, Stifterin des Theresienheims (damals noch ein Waisenhaus). Trotz ihrer unterschiedlichen Lebenszeiten und Beschäftigungsbereiche ist all diesen und weiteren Frauen eines gemeinsam: Sie haben in ihrem Leben Großes erreicht.