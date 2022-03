Zum Weltwassertag: Alte Medikamente gehören nicht in die Toilette

Ob Hustensaft, Aspirin oder andere Medikamentenreste, nichts davon gehört in das Waschbecken oder die Toilette. Daran erinnert der Dillinger Apothekensprecher Dr. Matthias Schneider anlässlich des Weltwassertages.

Medikamentenreste sollten nicht über das Waschbecken oder die Toilette entsorgt werden, weil das auf Dauer die Wasserqualität beeinträchtigen kann. Das gilt auch für flüssige Arzneimittel wie beispielsweise Hustensafte. Alte Arzneimittel sind aus rechtlicher Sicht Hausmull. Nicht mehr benötigte oder verfallene Medikamente können daher über die Restmulltonne entsorgt werden, sagt Apotheker Dr. Matthias Schneider, Pressesprecher der Apotheker im Landkreis Dillingen.

Medikamentenrückstände in Gewässern stammen laut Pressemitteilung allerdings nicht nur von der falschen Entsorgung. "Andere Verschmutzungswege sind leider unvermeidbar, etwa wenn Arzneimittelreste im Körper nicht abgebaut und mit dem Urin ausgeschieden werden. Oder wenn Salben und Gels mit der nächsten Dusche ins Abwasser gelangen", erklärt Apotheker Schneider und ergänzt: "Daher ist es besonders wichtig, dass jeder bei der Entsorgung von Altarzneimitteln richtig handelt."

Darum sind Medikamentenreste im Hausmüll richtig

Nicht mehr benötigte oder verfallene Medikamente können über den Hausmüll oder bei größeren Mengen über Schadstoffsammelstellen entsorgt werden. Die Kommunen verbrennen den Müll in Verbrennungsanlagen, bevor mögliche Reste auf Deponien gelagert werden. Dadurch ist die Belastung des Grundwassers durch Medikamentenreste ausgeschlossen.

Viele Apotheken im Landkreis Dillingen bieten als freiwilligen Service in Zusammenarbeit mit lokalen Entsorgungsunternehmen an, Altmedikamente grundwasserneutral zu entsorgen. Schneider: "Wer sich nicht sicher ist, wie er seine Altmedikamente richtig entsorgt, kann in jeder Apotheke im Landkreis Dillingen nachfragen."

Der Weltwassertag am 22. März, zu dem die Vereinten Nationen seit 1992 aufrufen, erinnert alljährlich an die Besonderheiten von Wasser als der essenziellsten Ressource allen Lebens. Der Weltwassertag 2022 steht unter dem Motto „Groundwater: Making the Invisible Visible“: „Unser Grundwasser: der unsichtbare Schatz“. (pm)

