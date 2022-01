Zwei Bankexperten aus dem Kreis Dillingen klären auf: Wohin mit dem Geld?

Plus Kaum Zinsen, dazu noch eine gestiegene Inflation: Die Aussichten für Sparer werden immer düsterer. Das raten die Kreisverbandsvorsitzenden der Raiffeisenbanken Alexander Jall und Alexander Lehmann.

Egal, ob 100, 1000 oder 100.000 Euro: Wer Geld für später auf die Seite legen will, steht vor einer schwierigen Frage: Wohin damit? Ob auf dem Girokonto oder unter der Matratze, das Ersparte wird tendenziell weniger wert. Teuerung und fehlende Zinsen lassen viele ratlos zurück. Hinzu kommt, dass immer mehr Bankfilialen schließen, die Branche wandelt sich. Was sagen zwei Bankexperten dazu, worauf sollten sich Kundinnen und Kunden einstellen? Alexander Lehmann von der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth und Alexander Jall, VR-Bank Donau-Mindel, haben zum Gespräch geladen. Es geht um drohende Negativzinsen, die große Geldpolitik, die gewohnte Bankfiliale auf dem Dorf und natürlich auch um den „kleinen“ Sparer.