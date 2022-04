Zwei Unfälle, eine verletzte Person: In Dillingen und Wortelstetten kracht es

Die Polizei meldet mehrere Unfälle im Kreis Dillingen - teils mit sehr hohen Sachschäden.

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Freitag gegen 11.20 Uhr in der Donauwörther Straße in Dillingen. Ein 21-Jähriger befuhr diese in Richtung Stadtmitte und musste mit seinem Auto an einer Ampel halten. Dies bemerkte ein 20-Jähriger , der unmittelbar dahinter mit seinem Kraftrad fuhr, zu spät und fuhr hinten auf. Von den beiden Fahrern wurde keiner verletzt, an ihren Fahrzeugen entstand jedoch jeweils Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 25.000 Euro.

Mann leicht verletzt

Ebenfalls am Freitag krachte es gegen 17.44 Uhr in Wortelstetten. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker missachtete laut Polizei die Vorfahrtsregelung in der Ehinger Straße. Es kam hierbei zu einem Zusammenstoß mit einem Motorrad. Der Krad-Fahrer wurde dabei leicht verletzt und wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus nach Wertingen verbracht. Beim Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 4500 Euro. (pol)

