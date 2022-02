Zwei Verkehrsunfälle und ein betrunkener Autofahrer

Die Polizei Dillingen meldet mehrere Vorfälle im Landkreis Dillingen. Es ist auch Alkohol im Spiel.

Am Donnerstag gegen 9 Uhr wollte 72 jähriger Pkw-Fahrer von der Staatsstraße 2027 in die Zufahrt zu einem landwirtschaftlichen Gehöft in Zusamaltheim abbiegen. Dies übersah eine nachfolgende 63-Jährige und prallte auf das Heck des Manne. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Gegen 13.15 Uhr wollte eine 72-jährige Fahrerin von der Riedhauser Straße in die Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen einbiegen und schnitt dabei die Kurve. Dabei touchiert sie eine 32-jährige Auto-Fahrerin. An beiden Fahrzeugen entstanden leichte Sachschäden in Höhe von rund 1000 Euro.

Die Bierflasche war noch im Auto zu sehen

In der Nacht auf Freitag, gegen 00.45 Uhr, wurde im Ortsteil Zusamaltheim ein 41 jähriger Fahrer eines Kleintransporters einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten im Ablagefach eine Bierflasche fest. Eine daraufhin durchgeführte Alkoholkontrolle ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Der Fahrer musste daraufhin sein Fahrzeug stehen lassen und sich einem weiteren Test unterziehen. So steht es im Polizeibericht. (pol)

