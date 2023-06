Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Wertingen

In Pfaffenhofen prallt ein Auto gegen einen Sattelzug. Und auch bei Dillingen kracht es am Dienstag.

Der Fahrer eines Sattelzuges hat am Dienstag gegen 9.50 Uhr die St. -Martin-Straße in Pfaffenhofen befahren. Im Bereich einer scharfen Rechtskurve kam ihm dabei ein 28-jähriger Autofahrer entgegen. Dieser konnte laut Polizei dem auf der Gegenfahrspur entgegenkommenden Sattelzug nicht mehr ausweichen und prallte frontal mit der Zugmaschine zusammen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 7000 Euro.

39-Jährige streift mit ihrem Pkw den Wagen der 43-Jährigen

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 16.30 Uhr bei Dillingen. Eine 43-jährige Autofahrerin wollte von der Staatsstraße 2030 auf die Staatstraße 2032 in Richtung Dillingen abbiegen. Zeitgleich fuhr eine 39-jährige Autofahrerin, die sich mit ihrem Wagen hinter der 43-Jährigen befand, an und streifte dabei seitlich den haltenden Pkw. Es entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Fahrerin und Beifahrerin erleiden Verletzungen

Ein dritter Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr auf der Dillinger Straße in Wertingen. Ein 24-jähriger Autofahrer übersah nach Angaben der Polizei, dass die Fahrerin eines Autos vor ihm an der Einmündung zur Staatsstraße 2033 in Richtung Binswangen verkehrsbedingt angehalten hatte. Der junge Mann prallte mit seinem Wagen auf das Heck des Pkw. Dabei wurden die 54-jährige Fahrerin und ihre 15-jährige Beifahrerin leicht verletzt. An den beiden Auto entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. (AZ)