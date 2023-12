Zweimal Fußball: Die Siegerfotos unseres Sport-Votings im Kreis Dillingen

Die Siegerfotos bei unserem Bilder-Voting kommen aus Höchstädt, Schretzheim und Lauingen. Ein Gewinner zeigt sich besonders überrascht über seinen Erfolg.

Es war ein Kopf-an-Kopf-Rennen, zumindest für die Erst- und Zweitplatzierten: Das Foto von Rainer Wanek und das von Oliver Hofer begeisterten unsere Leserinnen und Leser. Mit deutlichem Abstand lagen sie vor den anderen Bildern, die bei unserem Voting zum lokalen Sportfoto des Jahres zur Auswahl standen. Bei den Fotos handelt es sich nicht um Profi-Aufnahmen, die durch außergewöhnliche Raffinesse auffallen oder mit besonders teurem Equipment entstanden sind. Unsere abstimmenden Leserinnen und Leser hat wohl eher die Leidenschaft für den Sport überzeugt, die auf den Bildern zu sehen ist.

Am Ende hat es die Aufnahme von Rainer Wanek aus Höchstädt geschafft. 2158 Stimmen erhielt sein Bild, und damit gut 200 mehr als das Zweitplatzierte. Es zeigt Waneks Sohns Patrick, der wiederum seinen Sohn Lian an der Hand hält. Am Montag erzählt er am Telefon, in welchem Moment das Bild entstanden ist: beim ersten Auftritt bei einem Bambini-Turnier in Neumünster. Papa Patrick ist seit Sommer Trainer für die ganz Kleinen beim SSV Höchstädt. Der gemeinsame Auftritt des Vater-Sohn-Gespanns war also eine Art Premiere. "Da macht man natürlich ein paar Bilder als stolzer Opa", so Wanek am Telefon. Und dass er jetzt gewonnen hat, freue ihn natürlich.

Oliver Hofer überrascht über zweiten Platz: Foto "war eher aus Gaudi eingereicht"

Oliver Hofer dagegen hatte eigentlich keine großen Ambitionen bei der unserer Sportlerfoto-Wahl: "Ich war etwas überrascht", sagt der Hausener über seinen Erfolg bei der Abstimmung. Er lacht und erklärt: "Das war eher aus Gaudi eingereicht."

Jubelnde Schretzheimer: Oliver Hofer schaffte es auf das zweite Treppchen. Foto: Oliver Hofer

Der 43-Jährige aus Hausen hat es mit seinem Jubel-Foto der ersten Mannschaft des BC Schretzheim aufs zweite Treppchen geschafft. Es entstand laut Hofer beim Derby-Sieg in Donaualtheim Mitte August. Die Schretzheimer triumphierten dort mit 6:0, die Stimmung sei bombastisch gewesen, wie Hofer sagt. "Es waren relativ viele Schretzheimer vor Ort" und um die 300 Zuschauer insgesamt. Für ihn stehe das Foto einfach für die Emotionen beim Lokalsport und den Zusammenhalt in den Vereinen auf dem Land.

Lokales Sportlerfoto 2023: Drittes Siegerfoto stammt vom Lauinger Rolf Brenndörfer

Während die Erst- und Zweitplatzierten mit einem Fußballfoto gewonnen haben, schaffte es der Lauinger Rolf Brenndörfer mit einer anderen Sportart auf den dritten Platz. Sein Bild zeigt Enkel Anton, der gerade bei seinem Handball-Sprungwurf in der Luft steht und mit dem Ball aufs Tor zielt. "Ich finde den Sprungwurf auf dem Foto für einen Achtjährigen einfach perfekt", sagt der stolze Opa am Montagnachmittag am Telefon. Der Junge spiele Handball, seit er laufen kann. Die Begeisterung für den Sport liege in der Familie. Aktuell spielt der achtjährige Anton in der E-Jugend des HSG Lauingen-Wittislingen. Opa Brenndörfer ist bei den Spielen immer dabei.

Rolf Brenndörfer landete mit dem Foto seines Enkels Anton auf Platz 3. Foto: Rolf Brenndörfer

Die Gewinner unseres Online-Votings können sich über diese Preise freuen: ein Hotelgutschein für eine Übernachtung mit Frühstück in Dresden (zwei Personen) sowie zweimal zwei Tickets für ein Heimspiel des FCA gegen RB Leipzig. Auf die DZ/WZ-Sportlerwahl, bei der im Januar wieder die besten Athleten aus der Region ausgezeichnet werden, hat das Ergebnis unseres Online-Votings übrigens keinen Einfluss.