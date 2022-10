Die Härtsfeldbahn kommt ins Fernsehen

Der Südwestrundfunk berichtet bald in einem fast 45 Minuten langen Film über den Verein, der die Härtsfeldbahn wieder aufleben ließ.

Die Härtsfeld-Museumsbahn hat eine recht erfolgreiche Betriebssaison mit gut besuchten Betriebstagen und etlichen Sonderfahrten hinter sich. Zum Abschluss dieser Saison erscheint im SWR sogar ein Film über die Bahn und die vielen Ehrenamtlichen, die helfen, sie am Laufen zu halten.

Der Film aus der Serie SWR-Eisenbahnromantik heißt „Die Schättere auf neuen Gleisen – von Neresheim zum Härtsfeldsee“, ist 44:30 Minuten lang und wird am 1. November um 14.15 Uhr auf 3sat gesendet. Eine kürzere Version wird am 30. Dezember um 13.32 Uhr im SWR 3 wiederholt. Auch in der Mediathek und auf HMB-EV.de/Videothek wird der Film zugänglich sein.

Die Härtsfeldbahn soll noch länger werden

In der offiziellen Ankündigung vom SWR heißt es zu dem Film: „Ganz im Osten von Baden-Württemberg hat die Härtsfeld-Museumsbahn ihren Heimatbahnhof. Neresheim ist ihr Ausgangsbahnhof und durchs idyllische Egautal führt die Strecke bis zur Sägmühle. Am 1. August 2021 konnte der zweite Streckenabschnitt eröffnet werden: von der Sägmühle bis zum Bahnhof Katzenstein am Härtsfeldsee. Streckenlänge: 5,7 Kilometer. ‚Unmöglich’ war 1985 noch die mildeste Bemerkung, als sie den Plan fassten, die ‚Schättere’ wieder aufleben zu lassen. Teamgeist und Freundschaft sind die Pfeiler, um solch ein Bahnprojekt über Jahrzehnte hinweg motiviert aufrechtzuerhalten. Originallokomotiven und Wagen der ehemaligen Härtsfeldbahn haben die Vereinsmitglieder in einen stattlichen Museumsbahnzug verwandelt. An der Zukunft wird ebenfalls gearbeitet. Die Strecke soll bis zum Bahnhof Dischingen verlängert werden. Wichtig ist dabei die Unterstützung der Kommunal- und Landespolitik. Dann wäre die Strecke acht Kilometer lang. Beim Härtsfeld-Museumsbahn-Verein scheint nichts unmöglich zu sein, das haben sie bereits bewiesen.“ (AZ)

