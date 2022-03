Heidenheim entzieht Café-Bar-Wirt die Lizenz

Nach wiederkehrenden Randalen und Beschwerden von Anliegern hat die Stadt dem Betreiber die Gaststättenerlaubnis entzogen. Dieser sieht sich zu Unrecht bestraft – und will sich wehren.

Die Stühle und Tische im Freien sind mit Stahlketten gesichert, die Eingangstüre verschlossen, der Innenraum dunkel. Trotz schönstem Sonnenschein ist die Heidenheimer Café Espresso Bar seit Mittwoch verwaist. „Liebe Gäste, wir haben vorübergehend geschlossen, sind in Kürze wieder für Euch da“, steht auf einem Zettel an der Eingangstüre. Ganz freiwillig kam die Schließung nicht.

Der Grund: Die Stadt Heidenheim hat dem Betreiber die Gaststättenerlaubnis entzogen hat. Betreiber Darko Filipovic erreichte diese Nachricht an seinem zweiten Urlaubstag an seinem Urlaubsort. Für das Vorgehen der Stadt und den Lizenzentzug hat er kein Verständnis. „Die Stadt hat mir die Gaststättenerlaubnis entzogen aufgrund der Vorkommnisse, die im öffentlichen Raum passieren. Doch ich als Betreiber kann nichts dafür und kann rein rechtlich auf öffentlichem Raum gar nicht einschreiten“, sagt er.

Seit Monaten schwelt ein Konflikt mit mehreren Parteien. Anlieger beschweren sich über übermäßigen Lärm, der vor allem am Wochenende von der Café Bar ausgehen soll. Bewohner umliegender Häuser klagen nicht nur über laute Musik, sondern auch über Feiernde zu nachtschlafender Stunde im Bereich um die Bar. Und das zu einer Zeit weit nach 22 Uhr, wenn in Heidenheim die Erlaubnis zur Außenbewirtschaftung endet. Dazu gesellen sich junge Menschen, die die Hauptstraße als nächtlichen Wochenend-Treffpunkt gefunden haben. Immer wieder werden Polizei und Ordnungskräfte alarmiert, die Platzverweise erteilen und versuchen, den Streit zwischen Anliegern und Feiernden zu entschärfen.

Der jüngste Tumult entstand am vorvergangenen Wochenende. In der Nacht auf Samstag musste die Polizei kurz nach Mitternacht eine Schlägerei unter jungen Leuten beenden. Laut Polizei waren sich vor der Bar bis zu 20 Personen in die Haare geraten. Es kam zu Körperverletzungen, auch Polizeibeamte wurden leicht verletzt. Die Heidenheimer Verwaltung als Gaststättenbehörde hatte schon vor dem Wochenende mit Sanktion reagiert: „Die Stadt hat im Februar gegenüber dem Betreiber in einer schriftlichen Anhörung angekündigt, die Gaststättenerlaubnis zu entziehen und ihm die Möglichkeit eingeräumt, bis zum 2. März, das entspricht einer Frist von 14 Tagen, Stellung zum geplanten Widerruf seiner Gaststättenerlaubnis zu nehmen“, teilt der städtische Pressesprecher Stefan Bentele mit.

Die Gaststättenerlaubnis könne entzogen werden

Eine Stellungnahme des Betreibers sei am 4. März eingegangen. „Darin konnte der Betreiber die ihm zur Last gelegten Verstöße nicht entkräften.“ Folglich habe der Betreiber am Dienstag, 8.?März, ein Schreiben der Stadt, erhalten, worin er über Entzug der Gaststättenerlaubnis informiert worden sei, gültig von Mittwoch, 9. März, an. Der Gastronom entgegnet, dass er seinen Widerspruch fristgerecht am Freitagnachmittag in den Briefkasten des Rathauses geworfen habe, die Stadt den Brief dann erst am Montag aus dem Briefkasten geholt habe.

Was muss vorliegen, dass die Stadt die Lizenz widerruft? Die Gaststättenerlaubnis könne entzogen werden, wenn der Betreiber etwa wiederholt gegen gesetzliche Bestimmungen verstoße, erklärt Bentele. Im konkreten Fall seien allein im Februar drei Bußgeldbescheide gegen den Betreiber ergangen. In den Monaten zuvor waren es weitere.

Filipovic sieht nicht seine Café Bar als Auslöser des Problems. Vielmehr sehnten sich Jugendliche nach zwei Jahren der Pandemie danach, sich wieder zu treffen. „Wenn man sie nun aus der Hauptstraße vertreibt, werden sie einen neuen Treffpunkt finden“, sagt er und verweist auf den Rewe, das Ploucquet-Areal und den Schlossberg als vorherige Treffpunkte.

„Mir gefällt es als Unternehmer auch nicht, dass Einige ihre gekauften Glasflaschen liegen lassen und sich teilweise wie die Affen benehmen, aber als Barbetreiber kann ich das nicht verhindern.“ Das sieht die Stadt anders: Die ständige Rechtsprechung besage, dass ein Gastronom für die Gäste verantwortlich ist, die sich in seinem Außenbewirtschaftungsbereich befinden. Der Betreiber sei im Besitz einer sogenannten Sondernutzungserlaubnis und dürfe deshalb bis 22 Uhr im Freien und damit im öffentlichen Raum bewirten.

Ihm sei an einem Konsens gelegen, versichert Filipovic, doch ein von ihm vorgeschlagener Runder Tisch mit Oberbürgermeister Salomo oder Bürgermeisterin Maiwald, der Ordnungsbehörde, den Anliegern und ihm sei nie zustande gekommen. Dafür, dass nun derart gegen ihn vorgegangen werde, macht Filipovic auch den Einfluss eines Anliegers, der gleichzeitig Stadtrat ist, verantwortlich, auf dessen Druck die Stadt reagiert habe.

Oberbürgermeister in Heidenheim hat das Gespräch gesucht

Auch das sieht die Stadt anders: Oberbürgermeister und Bürgermeisterin hätten mehrfach das Gespräch mit dem Betreiber gesucht und ihn aufgefordert, die Sperrstunden zu berücksichtigen und auf seine Gäste einzuwirken, sich im Außenbereich rücksichtsvoll zu verhalten. „Die Erfahrung der vergangenen Wochen haben gezeigt, dass solche Appelle von Seiten der Stadt zu keiner Verbesserung geführt haben - im Gegenteil“, so Bentele.

Den Vorwurf der Lärmbelästigung will Filipovic nicht gelten lassen. Seines Wissens gebe es keine Schallmessung vonseiten der Stadt. Er selbst habe eine Messung durchführen lassen und diese habe Ergebnisse unter dem Grenzwert von 45 Dezibel ergeben, der ab 22 Uhr gilt, beteuert er. Die Stadt bestätigt, dass es keine Lärmmessung gibt, sieht diese aber auch nicht für notwendig an. „Die Erfahrungen des kommunalen Ordnungsdienstes und der Polizei haben aber wiederholt belegt, dass der Lärmpegel, der von dem Betrieb nachts ausging, deutlich auf der Straße zu hören war und somit über dem akzeptablen Maß lag, das ab 22 Uhr gilt“, so Bentele. Im Übrigen gelte gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz nach 22 Uhr ein Grenzwert, der bereits erfüllt sei, wenn sich zwei Personen in normaler Lautstärke unterhielten.

Das Café bleibt vorerst in Heidenheim zu

Am Mittwoch hat der Barbetreiber einen Anwalt eingeschaltet. Er will sich nicht nur gegen den Entzug der Gaststättenlizenz wehren, sondern die Stadt zudem auf Schadenersatz verklagen, kündigt er an. Der Betreiber hat laut Auskunft der Stadt die Möglichkeit, bei der übergeordneten Behörde der Stadt Widerspruch gegen den Beschluss einzulegen. Das ist in diesem Fall das Regierungspräsidium Stuttgart. Ein solcher Widerspruch habe aber keine aufschiebende Wirkung des Bescheids. Sprich: Das Café bleibt erst einmal zu.

Seine sechs Mitarbeiter, allesamt Teilzeitkräfte, stünden nun, nach Monaten der Corona-Einschränkungen, wieder ohne Arbeit da, sagt Filipovic enttäuscht. „Ich glaube, man will in Heidenheim eine Geisterstadt haben“, schimpft er und verweist auf andere Städte wie Aalen, in denen viel mehr los sei. Dabei habe der Oberbürgermeister ein Wahlversprechen gegeben, dass er helfen wolle, die Heidenheimer Innenstadt zu beleben.

Natürlich hätten Oberbürgermeister und Gemeinderat ein Interesse an einer belebten Innenstadt, entgegnet Bentele. Dies funktioniere jedoch nur im Rahmen gegenseitiger Rücksichtnahme. Eine belebte Innenstadt mit einem rechtsfreien Raum gleichzusetzen, habe nichts mit Rechtsstaatlichkeit zu tun. Filipovic bleibt dabei, dass einem in Heidenheim mehr Steine als andernorts in den Weg gelegt würden: „Ich als Unternehmer kann keinem Gastronomen empfehlen, in Heidenheim etwas aufzumachen.“