So können Eltern ihr Kind auf die Einschulung vorbereiten

Für die Mädchen und Buben bedeutet der Start in die erste Klasse eine enorme Umstellung. Eltern können im Vorfeld einiges dazu beitragen, um ihr Kind dabei gut zu begleiten.

Endlich „wie die Großen“ in die Schule gehen: Viele Kindergartenkinder können das kaum erwarten. Die Schulzeit bedeutet aber auch eine enorme Umstellung für die Sechs- oder Siebenjährigen, denn von „erfahrenen“ Kindergartenkindern werden sie plötzlich zu „Schulneulingen“. Der Schulalltag verlangt außerdem viele Kompetenzen und Fähigkeiten. Es wird erwartet, dass die Kinder länger ruhig sitzen, Gelerntes auf Kommando abrufen, soziale Kompetenzen besitzen und selbstständiger durch den Alltag gehen als möglicherweise zuvor. In der Regel bereitet das letzte Kindergartenjahr gezielt auf die Schulzeit vor. Körperliche Voraussetzungen wie gutes Sehen und Hören klärt der Kinderarzt bei den empfohlenen U-Untersuchungen ab. Was können Eltern tun, um ihr Kind gut zu begleiten?

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1



Karin Aschenbrenner, Erziehungsberaterin der Katholischen Jugendfürsorge (KJF) der Diözese Augsburg, sagt: „Bleiben sie als Eltern in gutem Kontakt zu Ihrem Kind, hören sie ihm aufmerksam zu und fragen sie es gegebenenfalls, wie es ihm im Schulalltag ergeht. Denn in einer guten Beziehung erzählen Kinder eher von ihren Konflikten und Problemen, bei denen sie Hilfestellung und Unterstützung anbieten können.“ Und so können Eltern ihre Kinder auf die Einschulung vorbereiten: