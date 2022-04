Wie weit rechts ist AfD-Kandidat Christoph Maier?

Plus Der Landtagsabgeordnete Christoph Maier ist einer der drei Dillinger Landratskandidaten. Er hat auch schon die erste Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Es gibt Kritik an der Einladung des 37-Jährigen zum DZ/WZ-Forum.

Unter den drei Kandidaten, die bei der Dillinger Landratswahl am 15. Mai antreten, ist auch der AfD-Landtagsabgeordnete Christoph Maier. Dessen Partei stuft der Verfassungsschutz als „rechtsextremistischen Verdachtsfall“ ein. Mehrere Leser und Leserinnen unserer Zeitung haben sich gewundert, dass der 37-Jährige von unserer Redaktion zum DZ/WZ-Forum am Dienstag, 26. April, im Dillinger Stadtsaal eingeladen wurde. Neben Christoph Mettel (CSU) und Markus Müller (Freie Wähler) wird sich dort auch Maier ab 19 Uhr den Fragen unserer Redaktion sowie unserer Leser und Leserinnen stellen.