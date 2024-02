Maler- und Lackierer in Nordschwaben wollen mehr für ihre Leistungen werben

Die Innung setzt auf ein neues Social-Media-Projekt. Bei der Mitgliederversammlung geht es auch um Handwerkerdemos und die Probleme der Nachwuchsgewinnung.

Das Angebot und die Leistungen der Unternehmen des Maler- und Lackiererhandwerks in Nordschwaben sollen bekannter werden. Das ist das Ziel des Social-Media-Projekts „Die Maler und Lackierer, Innungsverbund Schwaben“. Diesem Portal beizutreten, wurde bei der Mitgliederversammlung der Innung in Dilliingen beschlossen. Obermeister Werner Rauch hatte dazu als Referenten den stellvertretenden Landesinnungsmeister Dominik Haneberg aus Sonthofen eingeladen, der den Vertreterinnen und Vertretern der nordschwäbischen Innungsbetriebe den Einsatz und die Verwendung auf Facebook und Instagram zeigte.

Haneberg, der die Anwendung mitentwickelt hat, zeigte wie einfach die Betriebe Fotos und eine kurze Beschreibung aktueller Arbeiten hochladen können. „Der gemeinsame Auftritt hat für den jeweiligen Betrieb große Vorteile und generiert sowohl Aufträge wie auch Mitarbeiter. Die Nutzerinnen und Nutzer können so am Maleralltag teilhaben, bekommen Ideen für eigene Projekte und haben ihre Experten direkt vor Ort“, sagte Haneberg. Viele Unternehmen, auch kleinere Betriebe, könnten so mehr Aufmerksamkeit erzeugen und Aufträge gewinnen. So habe beispielsweise ein Malerbetrieb im Oberallgäu die Fotos einer „duftenden“ Heutapete gepostet und dadurch eine beachtliche Zahl an Anfragen bekommen. „Der Aufwand ist gering, der Nutzen groß,“ bestätigte auch Obermeister Rauch und freute sich, dass seine Kolleginnen und Kollegen zustimmten, dem Portal beizutreten.

Engagiert diskutierten die Unternehmerinnen und Unternehmer, ob sie als Handwerker auch Demonstrationen im Stil der Bauernproteste initiieren sollen. Nachdem bereits der Bayerische Landesinnungsverband des Maler- und Lackiererhandwerks und der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zur Neutralität aufgerufen haben, wurde von eigenen Handwerkerdemos Abstand genommen. „Wir haben natürlich auch reichlich Kritikpunkte an den aktuellen politischen Entscheidungen, aber die werden nicht auf der Straße gelöst werden“, so die einhellige Meinung.

In seinem Jahresbericht stellte Obermeister Rauch die Aktivitäten der Innung und des Innungsvorstandes vor. Im Anschluss präsentierte der Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Nordschwaben und der Innung, Christoph Schweyer, den Haushaltsplan 2024, der erneut auf soliden Beinen stehe. Auch dieser wurde einstimmig akzeptiert. In Vorbereitung auf die Neuwahlen des Innungsvorstandes im Herbst, appellierte Rauch an junge Unternehmerinnen und Unternehmer sich zu engagieren. Rauch ist seit 30 Jahren Obermeister und wird sich noch einmal zur Wahl stellen. Die Vorstandsperiode beträgt fünf Jahre.

Nachwuchsgewinnung hat oberste Priorität

Wie in vielen Branchen des Handwerks fehlen auch bei den Maler- und Lackiererbetrieben gute Fachkräfte. Die Innung wird sich daher an mehreren Aktionen in der Region wie zum Beispiel der Fit for Job in Höchstädt am 24. Februar beteiligen. Meisterin Lena Rauch wird laut Pressemitteilung den Stand betreuen und auf die Kommunikation mit den Jugendlichen, aber auch mit deren Eltern und Lehrkräften setzen. „Wir informieren über die Ausbildungsinhalte, die späteren Möglichkeiten und zeigen die Vielfalt in unserem Berufen auf. Ebenso habe ich eine Liste mit allen Betrieben, die ausbilden, dabei.“ Dass schon frühzeitig mit der Information begonnen werden müsse, zeige auch, dass die Teilnahme von Innungsmitgliedern an Elternabenden der Grundschulklassen drei und vier geplant ist.

Zur wirtschaftlichen Lage befragt sagte Obermeister Rauch: „Schlechte Konjunktur am Bau bekommen wir Malerbetriebe erfahrungsgemäß im Nachgang zu spüren. Derzeit arbeiten wir noch Aufträge ab, aber wir rechnen auch mit einem Rückgang.“ Geschäftsführer Schweyer, der in stetem Austausch mit den Banken ist, berichtete: „Ausgehend vom Rekordjahr 2022 sind im vergangenen Jahr die Privatkundenkredite um ein Drittel zurückgegangen." Die höheren Zinsen und das schlagartige Aussetzen von Fördermitteln des Bundes hätten Kunden nicht motiviert, zu investieren. "Sie warten eher ab“, stellte Schweyer fest. (AZ)