Landkreise Dillingen und Augsburg

18:00 Uhr

Die Landtagswahl ist im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen Männersache

Sie treten bei der Wahl als Direktkandidaten in der Region an: (oben von links) Manuel Knoll (CSU), Constantin Jahn (Grüne), Fabian Mehring (Freie Wähler), Ulrich Singer (AfD), Fabian Wamser (SPD) sowie (unten von links) Nico Stegmayer (FDP), Bernd Edfelder (Die Linke), Harald Eberhard (Bayernpartei), Wolfgang Müller (ÖDP), Wilhelm Hartl (V-Partei³) und Benjamin Goßner (Die Basis). Es fehlt Patrick Leuchtle (Die PARTEI), der eine Fotoveröffentlichung abgelehnt hat. Fotos: Parteien

Plus Am 8. Oktober wird in Bayern der Landtag gewählt. Unter den zwölf Direktkandidaten in der Region findet sich keine einzige Frau.

Von Berthold Veh Artikel anhören Shape

Allmählich wird es ernst vor der Landtagswahl in Bayern. Nur noch gut fünf Wochen sind es bis zur Abstimmung am 8. Oktober. Und derzeit überschattet die Flugblatt-Affäre um Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger den Wahlkampf. Der Wahlkreisausschuss der Regierung von Schwaben hat inzwischen über die Zulassung der Kandidaten für die Landtags- und Bezirkswahl entschieden. Wie Regierungs-Pressesprecher Karl-Heinz Meyer informiert, wurden insgesamt 286 Kandidatinnen und Kandidaten von 13 Parteien für den Regierungsbezirk nominiert. Im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen bewerben sich zwölf Kandidaten um die Erststimme. Gendern ist hier nicht nötig, denn in der Region sind die Männer unter sich. Es findet sich im Stimmkreis keine Erststimmenkandidatin auf dem Wahlzettel. Bewerberinnen muss man bei der Zweitstimme suchen.

Am 8. Oktober können Wahlberechtigte auf den Stimmzetteln für den Landtag zwei Kreuze setzen: die Erststimme für die Wahl der aufgestellten Direktkandidaten und die Zweitstimme für die einzelnen Bewerberinnen und Bewerber aus den Listenwahlvorschlägen der Parteien. Wer von allen Direktkandidaten aus dem Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen die meisten Stimmen hat, zieht direkt in den Landtag ein. Bei der Zweitstimme können die Wählerinnen und Wähler einen weiteren Kandidaten oder eine weitere Kandidatin ankreuzen und somit Einfluss auf die Reihenfolge der Bewerber und Bewerberinnen der Wahlkreisliste nehmen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen