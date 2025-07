Landsberger Orgelvirtuose bringt Sandtner-Orgel in Dillingen zum Beben

Mit Johannes Skudlik erfreute ein außergewöhnlicher Dirigent und Organist das zahlreiche Publikum bei der dritten Matinee des Dillinger Orgelsommers in der Basilika. Pastoralreferentin Maria-Anna- Immerz begrüßte den Gast. Skudlik hatte die Landsberger Orgelkonzerte in der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt 40 Jahre lang geleitet. Er wurde zum Vorbild für den Dillinger Orgelsommer.

Das singuläre, an Höhepunkten reiche Programm in Dillingen zeigte eine Künstlerpersönlichkeit mit Empathie, großem Musikverständnis und exzellenten technischen Fähigkeiten. Das wurde an zwei Werken besonders sichtbar, die mit Johann Sebastian Bach verbunden waren. Die dreiteilige Toccata (BWV 564) ist Ausdruck von Bachs reger Tätigkeit als Orgelgutachter. Mit der Toccata konnte der Komponist neue oder renovierte Orgeln musikalisch-künstlerisch erproben.

Rauschende Tonleiterpassagen und sicheres Pedalsolo

Johannes Skudlik bewies in seiner vorzüglichen Interpretation, wie selbstverständlich rauschende Tonleiterpassagen den gesamten Tastenumfang durchmaßen, wie ungemein sicher das Pedalsolo erklang, mit welcher Spielfreude er die kontinuierlichen Sechzehntelbewegungen der Fuge darlegte. Das eingeschobene Adagio kennzeichnete Skudlik als Konzertsatz, dessen siebenstimmige Akkordik eine wunderbar melodiöse dezidierte Spur zog.

Das andere Hauptwerk, eine Hommage von Franz Liszt an den Thomaskantor, in der Jean Guillou die Klavier- mit der Orgelfassung zu einer Einheit verband. Die Fülle der klanglichen Möglichkeiten der Sandtner-Orgel durchströmte die Basilika im Präludium und Fuge über den Namen B-A-C-H. Die Auslegung durch Johannes Skudlik unterwarf den Orgelsatz, der von strenger Stimmigkeit bis hin zum Virtuosen reichte, dem Gesetz der einheitlichen Wirkung, ohne zum Selbstzweck zu werden.

Eine fabelhafte Geschmeidigkeit

Die Spieltechnik des Organisten basierte auf einer fabelhaften Geschmeidigkeit, einem tadellosen Legato und der größten Präzision im rhythmischen Bereich. Die Sachlichkeit in der Phrasierung und die Genauigkeit im Hörbarmachen des formalen Aufbaus faszinierten. In eine andere klangliche Welt führte die Bearbeitung der „Air“ von J. S. Bach aus der Orchestersuite Nr. 3 durch Sigfrid Karg-Elert. Über dem leicht hingetupften Staccato-Pedal erhob sich eine klare Melodie, ziseliert von einer romantisch angehauchten Orchester-Adaption, die das Schwellwerk der Orgel gekonnt einfärbte.

Im „Prélude, Fugue, Variation op. 18“ von César Franck konnte Skudlik eine gelöste, fast heitere Stimmung erzeugen. Wie von selbst, in typischer Registrierung flossen die filigranen Begleitfiguren dahin, über die sich eine wiegenliedhafte Melodie ausbreitete. Zum Schluss immenser Beifall eines überwältigten Publikums, das mit dem Walzer von Nino Rota aus dem Film „Der Leopard“ als Zugabe belohnt wurde.