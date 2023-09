Harte Themen, knifflige Fragen: Das war die Podiumsdiskussion in Wertingen

Sechs Kandidaten, ein Podium: Landtagskandidaten im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen stellen sich den Fragen. So können Sie alles live mitverfolgen.

Hunderte Menschen sind gekommen und hunderte Menschen verfolgen die Podiumsdiskussion unserer Zeitung in der Wertinger Stadthalle live oder vor den Bildschirmen daheim. Und es lohnt sich: Die sechs Kandidaten, die für den Landtag kandidieren, geben alles. Souverän und schlagfertig. Aber ins Schwitzen kommen sie alle. Constantin Jahn ( Bündnis 90/Die Grünen), Ulrich Singer ( AfD), Fabian Mehring ( Freie Wähler), Manuel Knoll ( CSU), Fabian Wamser ( SPD) und Nico Stegmayer ( FDP) müssen die kniffligen Fragen der Moderatoren Berthold Veh und Christoph Frey beantworten – und zugegeben: Manche sind kaum zu beantworten.

Kandidaten müssen bei Podiumsdiskussion in Wertingen knackige Fragen beantworten

Oder wüssten Sie sofort alle Stadtteile der Stadt Lauingen? Oder was genau Hansele Hohl ist? Dafür punkten die Kandidaten bei den Sachthemen. Beherrschend sind die Themen Krankenhaus und Infrastruktur. Und so uneinig sich die Sechs etwa in Sachen Lauterbach-Reform sind, so einig sind sich alle beim Thema B16-Umfahrung: Die müsse gebaut werden. Auch für die vielen Pendler und Pendlerinnen. Denn: Auch der ÖPNV bei uns in der Region wird heiß diskutiert.

Unter den Gästen in der Stadthalle sind neben vielen Parteifreunden und Familienangehörigen auch prominente Politikerinnen und Politiker aus der Region. Darunter die amtierenden Landtagsabgeordneten Georg Winter und Johann Häußler, der ehemalige Landrat Leo Schrell und zahlreiche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen aus dem Landkreis Dillingen und darüber hinaus.

Es ist spannend, Stegmayer, Wamser, Knoll, Mehring, Singer und Jahn geben alles – jeder auf seine Art. Die 90-Sekunden-Redezeit wird dabei zwar nicht bei jeder Antwort von jedem Kandidaten eingehalten, aber: Zu sagen haben sie eben alle viel. Am 8. Oktober kommt auf, wie viel. Besser: Wer von den Sechs die Wählerinnen und Wähler nicht nur bei unserer Podiumsdiskussion überzeugt, sondern auch im gesamten Wahlkampf.

Alle Eindrücke, vieler Bilder und Berichte darüber, wie sich die Kandidaten live vor großem Publikum schlagen, lesen Sie in unserem Live-Blog und in der gedruckten Version unserer Zeitung am Samstag.