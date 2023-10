Landkreis Dillingen

AfD-Wahlerfolg in der Region Dillingen: "Da braut sich was zusammen"

Plus 20 Prozent der Stimmberechtigten wählen im Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen die AfD. Eine Nachfrage in Hochburgen.

Von Berthold Veh

Syrgensteins Bürgermeisterin Mirjam Steiner ( SPD) ahnte es bereits am Donnerstagabend beim Empfang für Heidenheims Fußballtrainer Frank Schmidt im Brauereistadel in Bachhagel. "Da braut sich was zusammen", sagte die Rathauschefin mit Blick auf die Landtagswahlen und das Abschneiden der AfD im Bachtal. In der Tat erhielt die Partei, die vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft wird, in Syrgenstein 27,7 Prozent der Erststimmen und 28,3 Prozent der Zweitstimmen. Im ganzen Stimmkreis Augsburg-Land, Dillingen wählten 20,0 Prozent der Bürger und Bürgerinnen die AfD. Und im Landkreis Dillingen (21,5 Prozent) erhielt die in Teilen rechtsextremistische Partei dabei deutlich mehr Stimmenanteile als im nördlichen Landkreis Augsburg (17,4 Prozent).

Zurück nach Syrgenstein. Im Gemeindeteil Ballhausen etwa lag die AfD bei den Zweistimmen mit 38,3 Prozent vor der CSU (36,1 Prozent). Rathauschefin Mirjam Steiner ist unglücklich, dass sie mit ihrer Prognose recht hatte. "Ich habe mir die ganze Nacht überlegt, warum dies so ist", sagt sie. Sie könne verstehen, dass es gegenwärtig Spannungen gebe, die Kommunikation der Ampelregierung sei verbesserungswürdig. "Interpretationsspielraum ist ein Nährboden für Populismus", stellt die SPD-Politikerin fest. Ihr komme es so vor, dass man den anderen, demokratisch legitimierten Volksparteien aus Protest zeigen wolle, "wo der Hammer hängt". Steiner sagt, dass die vermeintlich bedürftigen Bevölkerungsgruppen bei der AfD keine Rolle spielten. Wenn es Kritik an der Flüchtlingspolitik gebe, so sei festzustellen, dass es vor Ort in Syrgenstein angesichts des Einsatzes des Quartiersmanagers und der Ehrenamtlichen keine Probleme gebe. Die Flüchtlingsquote liege in der Kommune bei 2,6 Prozent.

