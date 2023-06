Autos zerkratzt und Muttern gelockert: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei im Kreis Dillingen bittet nach verschiedenen Vorfällen um Hinweise. In einem Fall wurden Radmuttern gelockert. Der Vorwurf: gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr.

Bisher unbekannte Täter lockerten im Zeitraum zwischen Freitag, 16. Juni und Dienstag, 20. Juni, die Radmuttern am linken Vorderrad eines grauen VW Golf. Das Fahrzeug war im Hof eines Einfamilienhauses in der Hettlinger Straße in Laugna abgestellt worden. Die Polizei sieht das als gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Polizeistation Wertingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 08272/99510.

Autos in Blindheim und Mödingen zerkratzt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 25. Juni müssen unbekannte Täter mittels eines spitzen Gegenstands in der Straße „Am Ebelfeld“ in Blindheim an einem dort geparkten Wagen absichtlich beide Türen der Beifahrerseite. Die Schadenshöhe beläuft sich auf zirka 500 Euro.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 25. Juni, gegen 21 Uhr und Montag, 26. Juni, gegen 14.30 Uhr in Mödingen. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten bisher unbekannte Täter mutwillig die rechte Fahrzeugseite eines silbernen Opel Astra, der im Rinnenweg abgestellt war. Der angerichtete Schaden liegt bei rund 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (AZ)

