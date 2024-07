Fahrer fährt Außenspiegel eines geparkten Autos an und fährt davon

Am vergangenen Sonntag hat ein bisher unbekannter Fahrer eines braunen Opel Mokka gegen 12.25 Uhr den Außenspiegel eines geparkten Audis angefahren. Anschließend entfernte er sich laut Angaben der Polizei unerlaubt von der Unfallstelle in der Talstraße. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet. Am Audi entstand Unfallschaden von etwa 300 Euro. Die Polizeistation Wertingen hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 08272/9951-0.

