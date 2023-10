1,5 Promille: Mann prallt mit Auto gegen Lkw

Die Polizei wollte einen 33-Jährigen in Lauingen kontrollieren. Der betrunkene Mann fuhr davon und stieß mit seinem Wagen gegen einen Sattelschlepper.

Beamte der Polizeiinspektion Dillingen wollten am Sonntagmorgen gegen 1.40 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Lauingen den Fahrer eines Autos kontrollieren, der auffällig auf der Gegenspur fuhr. Den Signalen der Polizei leistete der 33-jährige Fahrer nicht Folge.

Eine Fahrerlaubnis hat der 33-Jährige nicht

Stattdessen prallte er mit seinem Wagen laut Polizeibericht gegen einen geparkten Sattelschlepper. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich bei dem 33-Jährigen einen vorläufigen Wert von mehr als 1,5 Promille. Der Fahrer war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. (AZ)