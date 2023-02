10.000 Euro Schaden nach Unfall zwischen Lauingen und Gundremmingen

Ein junger Mann ist mit seinem Auto in einen Sattelzug geprallt.

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Dienstagmorgen die Aislinger Straße von Lauingen aus kommend in Richtung Gundremmingen gefahren. An der Einmündung zur Staatsstraße 2025 rutschte er auf Grund von Schneeglätte über die Einmündung und prallte in einen vorfahrtsberechtigten Sattelzug.

An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden von rund 10.000 Euro, die Fahrer blieben unverletzt. (AZ)