10.000 Gäste feiern den Lauinger Gaudiwurm

Es ist voll beim Faschingsumzug in der Lauinger Innenstadt. Etwa 10.000 Besucherinnen und Besucher scharen sich nach Angaben der Polizei bei Sonnenschein am Straßenrand, um zu sehen, was sich die Faschingsgruppen und -vereine in diesem Jahr ausgedacht haben. Die Themen der unterschiedlichen Wagen reichen von Dschungel und Robin Hood hin zu Steampunk und italienischem Flair. Die Fußgruppen und Garden zeigen Hebefiguren und Tänze. Auch aktuelle Themen der Stadt Lauingen werden von den Gruppen aufgegriffen.

