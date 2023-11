13-Jährige wird bei Diebstahl in Lauingen erwischt

Erst bezahlt ein Mädchen in Lauingen eine Packung Gummibärchen, dann schlägt das Alarmsystem an. Nun läuft gegen sie eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Montag in Lauingen beim Diebstahl erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, schlug das Alarmsystem eines Drogeriemarkts an, als das Mädchen gegen 16 Uhr den Laden verlassen wollte. Zuvor hatte sie eine Tüte Gummibärchen an der Kasse bezahlt. Das Mädchen holte daraufhin aus ihrem Pullover einen Geldbeutel im Wert von 14,99 Euro heraus, den sie nicht bezahlt hatte. Eine hinzugezogene Streife der Dillinger Polizei nahm eine Anzeige wegen Ladendiebstahls auf. Gegen die 13-Jährige wurde durch das zuständige Personal ein zweijähriges Hausverbot ausgesprochen. (AZ)