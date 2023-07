Lauingen

1300 virtuelle Landwirte kommen zum "Familientreffen" nach Lauingen

Plus Bei der Farmcon 23 tauschen sich Fans des PC-Spiels Landwirtschafts-Simulator in der Deutz-Fahr-Arena aus. Einer reist bis aus Neuseeland an.

Der Auflauf vor der Deutz-Fahr-Arena in Lauingen ist groß. Vor dem Eingang hat sich eine lange Besucherschlange gebildet. Alle wollen zur Farmcon 23, die das Software-Unternehmen Giants in diesem Jahr beim Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr ausrichtet. Die Gäste des "Familientreffens" teilen eine große Leidenschaft: Sie spielen online den "Landwirtschafts-Simulator". Schlepper und Mähdrescher fahren, säen, eggen, pflügen, ernten, einen Hof betreiben, Felder kaufen - um all das geht es in dieser virtuellen Welt. "Wenn Sie hier viele richtige Landwirte suchen, dann sind Sie hier falsch", sagt Johannes Lang aus Erlangen. Er selbst sei nämlich auch kein Bauer.

Wenn der Erlanger nicht sein Lieblingsspiel am PC spielt, dann vermittelt er Versicherungen. "Man spielt beim Farming-Simulator das Leben eines Landwirts nach", beschreibt Lang die Faszination. Tobi und Frank Beyer aus Krefeld und Bernd Richter aus dem Kreis Hildesheim zieht der Landwirtschafts-Simulator ebenfalls in seinen Bann. Und auch der junge Louis aus Alzenau bei Aschaffenburg ist seit drei Jahren ein Fan des Spiels. Mit ganz konkreten Auswirkungen. "Ich habe jetzt schon darüber nachgedacht, ob ich einmal Landwirt werden möchte", sagt der Jugendliche.

