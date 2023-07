15-Jähriger nach Unfall in Lauingen verletzt

Der junge Mann war mit seinem Moped unterwegs. Er hat übersehen, dass ein Auto vor ihm bremste.

Zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten 15-jährigen Kleinkraftradfahrer ist es am Montag gegen 7.35 Uhr in Lauingen gekommen. Dieser war in der Dillinger Straße stadteinwärts unterwegs und fuhr gegen einen vorausfahrenden Pkw einer 28-Jährigen, die an einer Baustellenampel verkehrsbedingt anhalten musste.

Der leichtverletzte 15-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Dillingen gefahren. An den Unfallfahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 2.200 Euro. (AZ)