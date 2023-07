15-Jähriger schlägt im Schulbus auf Mitschüler ein

Ein 15-Jähriger und sein Bruder attackieren in einem Schulbus in Lauingen einen Mitschüler. Der muss deshalb ins Krankenhaus.

In einem Schulbus in Lauingen ist es am Mittwoch gegen 12.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 15-jähriger Schüler am Kopf verletzt wurde. Zuvor hatte sich ein ebenfalls 15-jähriger Mitschüler nach Angaben der Polizei ungefragt auf den Schoß des Jugendlichen gesetzt und ihm ins Gesicht geschlagen.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Zudem wurde er vom zwölfjährigen Bruder des Mitschülers mit einem Handy auf den Kopf geschlagen. Dabei erlitt der 15-Jährige eine blutige Platzwunde, die im Krankenhaus genäht werden musste. Gegen den 15-jährigen Angreifer und seinen Bruder wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. (AZ)