Eine Jugendliche war samstagnachts ohne Fahrerlaubnis mit dem Auto in Lauingen unterwegs. Bei einer Polizeikontrolle versuchte sie mit dem Beifahrer die Plätze zu tauschen.

Die Polizei hat Samstagnacht eine 17-Jährige beim Autofahren ohne Führerschein in Lauingen erwischt. Als die Beamten gegen 2.35 Uhr den Wagen in der Dillinger Straße in Lauingen zur Kontrolle anhielten, beobachteten sie, wie die Jugendlich mit dem 32-jährigen Beifahrer die Sitze tauschten. Es stellte sich laut Pressebericht heraus, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Polizisten untersagten ihr daher die Weiterfahrt und leiteten gegen sie ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Der 32-Jährige, der Halter des Wagens ist, muss sich ebenfalls strafrechtlich verantworten, da er die Fahrt gestattet hatte. (AZ)