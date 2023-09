18-Jährige und 29-Jähriger streiten in Lauinger Disco

In einer Großraumdisko kommt es zu Handgreiflichkeiten zwischen einer jungen Frau und einem 29-Jährigen.

Gegen 3.45 Uhr in der Nacht auf Sonntag begegneten sich eine 18-Jährige und ein 29-Jähriger, beide aus Lauingen, in einer Großraumdiskothek in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße. Es kam zu einem Streitgespräch, infolgedessen beide handgreiflich wurden. Hierbei brach ein Fingernagel der 18-Jährigen, der 29-Jährige erlitt Schmerzen im Gesicht. Die Polizei ermittelt gegen beide wegen Körperverletzung. (AZ)